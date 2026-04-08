Stellar Blade 2 sarà svelato solo quando avrà raggiunto una qualità soddisfacente

Shift Up ha deciso di mantenere il massimo riserbo su Stellar Blade 2 , almeno finché non arriverà il giusto momento per presentarlo, ossia quando raggiungerà una qualità ritenuta adeguata . A chiarirlo è stato il CEO Hyung-Tae Kim, che in un'intervista ha spiegato come il silenzio attorno al progetto sia intenzionale.

Solo quando sarà pronto

"Ci sono sempre momenti in cui dall'esterno sembra che non stia succedendo nulla", ha dichiarato, riferendosi alle preoccupazioni di chi si chiede che fine abbia fatto il gioco. In realtà, assicura, il team è al lavoro: "Il nostro team sta lavorando con grande passione alla produzione e presenteremo il gioco solo quando avrà raggiunto una qualità soddisfacente".

La filosofia è chiara: "Piuttosto che mostrarlo prematuramente, crediamo sia meglio informare tutti quando sarà completamente pronto".

Insomma, il successo del primo capitolo ha suggerito di aspettare prima di fare un passo verso i giocatori, considerando quanti fraintendono le fasi di lavorazione. Del resto, in tanti considerano meglio attendere che avere presentazioni premature come quella di The Elder Scrolls VI, per poi dover attendere anni e anni per sapere qualcosa.

Kim ha lasciato comunque aperto uno spiraglio, suggerendo che "è arrivato il momento in cui si può iniziare ad avere un po' di aspettative", frase che potrebbe indicare che il gioco è già in buono stato.