Stellar Blade 2 verrà presentato quest'anno e non sarà pubblicato da PlayStation

Shift Up ha annunciato i piani per quest'anno in seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari relativi al primo trimestre, riferendo che Stellar Blade 2 verrà presentato nel corso del 2026 (o come si chiamerà il seguito in sviluppo), e che questo non sarà pubblicato da Sony PlayStation, cosa che potrebbe aprire la possibilità dell'arrivo su altre piattaforme.

"I dettagli verranno riferiti quest'anno", riporta lo studio nella comunicazione relativa ai nuovi progetti in arrivo "nel 2026 e oltre", che comprendono anche il seguito di Stellar Blade, che sappiamo essere in sviluppo ormai da tempo all'interno del team.

In effetti, era già noto il fatto che il gioco non verrà pubblicato direttamente da PlayStation, considerando che Shift Up vuole impegnarsi con l'auto-pubblicazione dei suoi nuovi giochi, dunque potrebbe arrivare anche su altre console.