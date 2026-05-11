0

Stellar Blade 2 verrà presentato quest'anno e non sarà pubblicato da PlayStation

Shift Up ha in programma parecchie novità per quest'anno, comprese le presentazioni di Stellar Blade 2 e Project Witches, che potrebbero essere multipiattaforma con pubblicazione autonoma.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/05/2026
Eve in Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade
Articoli News Video Immagini

Shift Up ha annunciato i piani per quest'anno in seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari relativi al primo trimestre, riferendo che Stellar Blade 2 verrà presentato nel corso del 2026 (o come si chiamerà il seguito in sviluppo), e che questo non sarà pubblicato da Sony PlayStation, cosa che potrebbe aprire la possibilità dell'arrivo su altre piattaforme.

"I dettagli verranno riferiti quest'anno", riporta lo studio nella comunicazione relativa ai nuovi progetti in arrivo "nel 2026 e oltre", che comprendono anche il seguito di Stellar Blade, che sappiamo essere in sviluppo ormai da tempo all'interno del team.

In effetti, era già noto il fatto che il gioco non verrà pubblicato direttamente da PlayStation, considerando che Shift Up vuole impegnarsi con l'auto-pubblicazione dei suoi nuovi giochi, dunque potrebbe arrivare anche su altre console.

Non solo Stellar Blade 2

Non si parla peraltro solo di Stellar Blade 2, nei documenti: nei prossimi mesi sono attese informazioni anche per quanto riguarda Project Spirits, l'altro gioco in sviluppo da tempo presso Shift Up, oltre alle iniziative di publishing sui titoli sviluppati da altri team.

In particolare, tra i nuovi progetti da presentare c'è anche il nuovo gioco di Shinji Mikami, il creatore di Resident Evil, considerando che il suo nuovo team Unbound è stato acquisito dallo studio coreano, dunque attendiamo informazioni anche su questo.

Shift Up mostra qualcosa dell'ambientazione di Stellar Blade 2 Shift Up mostra qualcosa dell'ambientazione di Stellar Blade 2

Shift Up sembra confidare molto nel seguito di Stellar Blade in particolare, considerando quanto già raggiunto con il primo capitolo e il fatto che lo sviluppo stesse procedendo particolarmente bene.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Stellar Blade 2 verrà presentato quest'anno e non sarà pubblicato da PlayStation