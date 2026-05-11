Mortal Kombat 2: addio all'Arcana, il primo film aveva sbagliato a spiegare i poteri

Jeremy Slater, lo sceneggiatore di Mortal Kombat 2, ha parlato apertamente della scelta di abbandonare l'arcana, il sistema di poteri introdotto nel film del 2021 che non aveva convinto per niente il pubblic. "Era qualcosa a cui i fan più accaniti non avevano mai risposto bene", ha detto a IGN. "È diventato un po' i nostri midi-chlorian: spiegavamo qualcosa che non volevano necessariamente che venisse spiegato".

Per chi non li conoscesse, nella serie Star Wars i midi-chlorian sono cellule del sangue che conferirebbero agli Jedi i loro poteri. All'epoca di Episodio I: La minaccia fantasma, fecero discutere, diventando proverbiali per i tentativi mal riusciti di dare una base scientifica a qualcosa.