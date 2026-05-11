Manca poco all'uscita di 007 First Light: prenota la tua copia su Amazon, disponibile anche la Collector's Edition

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di 007 First Light: la "Specialist Edition" è acquistabile a 69,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: All'interno della stessa pagina è possibile anche visualizzare la "Collector's Edition" prenotandola a 199,99€; così come la cosiddetta "Legacy Edition" a 299,99€. Il gioco uscirà il prossimo 27 maggio 2026 e si tratta di uno dei titoli più attesi di questa prima metà dell'anno che, fin qui, ha comunque regalato dei giochi molto interessanti alla community dei videogiocatori.