Manca poco all'uscita di 007 First Light: prenota la tua copia su Amazon, disponibile anche la Collector's Edition

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di 007 First Light: la "Specialist Edition" è acquistabile a 69,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: All'interno della stessa pagina è possibile anche visualizzare la "Collector's Edition" prenotandola a 199,99€; così come la cosiddetta "Legacy Edition" a 299,99€. Il gioco uscirà il prossimo 27 maggio 2026 e si tratta di uno dei titoli più attesi di questa prima metà dell'anno che, fin qui, ha comunque regalato dei giochi molto interessanti alla community dei videogiocatori.
Ulteriori dettagli sul gioco
007 First Light è una nuova avventura d'azione e spionaggio che racconta le origini di James Bond, mostrando il percorso che ha trasformato un giovane ribelle nel più abile agente del MI6. Il gioco propone una storia inedita che permette ai giocatori di vestire i panni dell'iconica spia britannica agli inizi della sua carriera. L'esperienza offre grande libertà d'azione, consentendo di affrontare ogni missione con lo stile preferito.
È possibile muoversi furtivamente, sfruttare travestimenti e gadget per infiltrarsi nelle basi nemiche oppure scegliere un approccio più diretto. Le missioni si svolgono in scenari spettacolari sparsi in tutto il mondo e includono inseguimenti a bordo di veicoli iconici. L'avventura, dal forte taglio cinematografico, mette Bond sulle tracce di un agente ribelle.
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