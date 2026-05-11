IA e lavoro: l’intelligenza artificiale non sta sostituendo completamente i dipendenti

L'avanzata dell'intelligenza artificiale continua ad alimentare il timore che molte professioni possano scomparire. Negli ultimi mesi diverse aziende tecnologiche hanno ridotto il personale, mentre strumenti sempre più sofisticati sono entrati nelle attività quotidiane di programmatori, analisti e impiegati.

Secondo un report pubblicato da Microsoft, l'ansia legata all'IA sul posto di lavoro è ormai diffusa. Le preoccupazioni riguardano sia il rischio di perdere l'occupazione sia la necessità di aggiornarsi rapidamente per restare competitivi. La realtà, però, appare meno netta di quanto si possa pensare.