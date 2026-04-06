I lavori su Star Wars Eclipse starebbero procedendo a rilento, Quantic Dream spera in Spellcasters Chronicles

Nell'ambito dei giochi tripla A siamo ormai abituati a lunghi tempi di attesa, ma va detto che in questo caso sono passati più di quattro anni dall'annuncio ufficiale di Eclipse ai TGA di dicembre 2021.

Guardando al bicchiere mezzo pieno, la medesima fonte afferma comunque una buona porzione del gioco è stata già completata. Tuttavia, i lavori starebbero procedendo così lentamente che addirittura si stima che "allo stato attuale, sono necessari ancora anni prima del completamento ".

Stando alle fonti di Insider Gaming, lo sviluppo di Star Wars Eclipse starebbe procedendo a rilento , con pochissimi progressi fatti rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale da parte di Quantic Dream lo scorso ottobre.

Quantic Dream spera di fare cassa con Spellcaster Chronicles

Le fonti di Insider Gaming affermano inoltre che Quantic Dream avrebbe tentato di proporre un piano di espansione dello studio per accelerare i lavori su Eclipse, ma il publisher NetEase al momento preferirebbe non investire ulteriormente e starebbe valutando con cautela il futuro a lungo termine dello studio. Entrambe punterebbero su Spellcasters Chronicles, il MOBA free‑to‑play entrato in accesso anticipato a febbraio, per generare entrate da reinvestire nello sviluppo di Eclipse. In caso contrario NetEase potrebbe anche decidere di interrompere gli investimenti nello studio.

"A questo punto, le prospettive a lungo termine dipendono meno dalle capacità creative e più dalla sostenibilità finanziaria", afferma una fonte di Insider Gaming. "Se Spellcasters dovesse fallire commercialmente, è probabile che NetEase rivaluti il proprio impegno verso lo studio e potrebbe decidere di interrompere ulteriori investimenti".

Come sempre, è bene prendere queste indiscrezioni con le dovute cautele, per quanto provengano da una testata affermata come Insider Gaming. Se però fossero accurate, il quadro non sarebbe particolarmente incoraggiante per Spellcasters Chronicles: al lancio ha registrato un picco di 888 giocatori simultanei, mentre dopo due mesi il massimo giornaliero oscilla ormai tra 85 e 90 utenti, numeri piuttosto bassi per un titolo multiplayer. Anche le valutazioni degli utenti non aiutano: dal lancio solo il 60% delle recensioni è positivo, percentuale comunque salita al 70% nell'ultimo mese.