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Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 22.1.0

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Switch e Switch 2: si tratta di un update minore, focalizzato su stabilità e ottimizzazioni interne.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/04/2026
Un Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch e per Nintendo Switch 2, per la precisione la versione 22.1.0.

Chi sperava in funzionalità inedite o modifiche sostanziali all'esperienza d'uso dovrà però ridimensionare le aspettative: si tratta infatti di un update di manutenzione, pensato principalmente per consolidare la stabilità generale del software e garantire un funzionamento più fluido delle due console.

Nessuna novità di rilievo, almeno sulla carta

La conferma arriva dalle stringate note ufficiali, che si limitano a indicare "Miglioramenti generali alla stabilità del sistema per ottimizzare l'esperienza dell'utente" per ambo le console portatili.

Nintendo, come di consueto, non entra nei dettagli quando si tratta di "miglioramenti generali", a meno che non vengano introdotte nuove funzioni o risolti problemi evidenti. È quindi possibile che questo aggiornamento includa qualche piccola novità non dichiarata (solitamente marginale per l'utente) oppure, come già accaduto in passato, che serva a migliorare la compatibilità di Nintendo Switch 2 con alcuni titoli per Switch 1 che al momento presentano difficoltà a girare correttamente.

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Insomma, nei prossimi giorni potrebbero emergere qualche piccola novità relativa all'aggiornamento grazie a dataminer o tramite segnalazioni relative alla retrocompatibilità di Nintendo Switch 2.

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