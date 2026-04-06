Level-5 annuncia lo showcase Vision 2026, novità in arrivo per Il Professor Layton e Decapolice?

L'evento è fissato per venerdì 10 aprile alle 14:00 italiane , e sarà possibile seguirlo in diretta sul canale YouTube ufficiale della compagnia, a questo indirizzo .

Novità sui giochi più attesi di Level-5?

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, durante lo showcase verranno condivise "le ultime novità e aggiornamenti sui giochi di Level-5", sottolineando che le informazioni spazieranno su "molteplici" titoli.

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Non è stato anticipato alcun gioco in particolare, ma i fan sperano soprattutto in aggiornamenti su Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e Decapolice, entrambi annunciati da tempo e poi spariti dai radar. Il nuovo Professor Layton è stato presentato a febbraio 2023 e le ultime notizie risalgono a settembre scorso, quando il titolo è stato rinviato a un generico 2026. Decapolice, rivelato nello stesso evento, è stato invece rimandato nel settembre 2024 al 2026, per poi non ricevere ulteriori aggiornamenti.

In sostanza, salvo ulteriori intoppi nello sviluppo, entrambi i giochi dovrebbero arrivare nei negozi quest'anno, e il Vision 2026 potrebbe rappresentare la vetrina ideale per riportarli sotto i riflettori. Non è escluso, inoltre, che Level-5 colga l'occasione per annunciare anche qualche progetto completamente inedito. Staremo a vedere.