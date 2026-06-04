The Elder Scrolls: Blades chiuderà fra pochi giorni, ecco cosa bisogna sapere

The Elder Scrolls: Blades chiuderà fra pochi giorni, il prossimo 30 giugno: Bethesda lo ha annunciato alcuni mesi fa, e con l'approssimarsi della data emergono nuovi dettagli su cosa bisogna sapere prima che i server del gioco vengano spenti per sempre.

Lanciato inizialmente su iOS e Android, per poi approdare successivamente anche su Nintendo Switch, The Elder Scrolls: Blades puntava a offrire un'esperienza action RPG free-to-play in prima persona ambientata nel celebre universo di TESO.

Il progetto si è rivelato deludente sotto diversi aspetti, portando a casa valutazioni altalenanti da parte della critica. Ad ogni modo, ciò non ha impedito a un gran numero di utenti di scaricare il gioco e appassionarsi alle sue meccaniche, mantenendolo in vita per sette anni.

In vista della chiusura, gli sviluppatori hanno deciso di rendere disponibili praticamente tutti gli oggetti del negozio interno al prezzo simbolico di una gemma o un sigillo. Inoltre, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente un pacchetto contenente valuta premium.