The Elder Scrolls: Blades chiuderà i battenti tra pochi mesi

The Elder Scolls: Blades, lo spin-off free-to-play della serie GDR di Bethesda per dispositivi mobile iOS e Android e Nintendo Switch, chiuderà i battenti definitivamente il prossimo 30 giugno.
La conferma è arrivata tramite le segnalazioni dei giocatori che hanno condiviso sui social un messaggio interno al gioco in cui si annuncia la chiusura dei server.
Tutti gli oggetti sono praticamente gratis fino alla chiusura
"I server di The Elder Scrolls: Blades verranno spenti per sempre il 30 giugno 2026", si legge effettuando il log‑in. "Da ora fino al 30 giugno, tutti gli oggetti presenti nello store saranno acquistabili per 1 Gemma o un Sigillo ciascuno. Tutti i giocatori riceveranno inoltre un bundle gratuito con gemme e sigilli, così da poter godere di tutti i contenuti che Blades ha da offrire."
Lanciato nel 2019 su Android e iOS e approdato su Nintendo Switch l'anno successivo, Blades propone una struttura molto diversa rispetto ai capitoli principali della serie: niente open world, ma missioni brevi e lineari, pensate per sessioni rapide e controlli touch.
Nel gioco si interpreta un membro dei Blades, l'ordine segreto imperiale, costretto a fuggire e a ricostruire la propria città natale dopo un misterioso attacco. Il gameplay in prima persona combina combattimenti basati sul tempismo, magie e abilità, con dungeon generati proceduralmente. Pur non essendo mai diventato un fenomeno di massa, il titolo è riuscito a ritagliarsi una piccola ma fedele nicchia di pubblico, rimanendo sul mercato per ben sei anni.