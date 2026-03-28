The Elder Scrolls: Blades chiuderà i battenti tra pochi mesi

La conferma è arrivata tramite le segnalazioni dei giocatori che hanno condiviso sui social un messaggio interno al gioco in cui si annuncia la chiusura dei server.

The Elder Scolls: Blades , lo spin-off free-to-play della serie GDR di Bethesda per dispositivi mobile iOS e Android e Nintendo Switch, chiuderà i battenti definitivamente il prossimo 30 giugno .

Tutti gli oggetti sono praticamente gratis fino alla chiusura

"I server di The Elder Scrolls: Blades verranno spenti per sempre il 30 giugno 2026", si legge effettuando il log‑in. "Da ora fino al 30 giugno, tutti gli oggetti presenti nello store saranno acquistabili per 1 Gemma o un Sigillo ciascuno. Tutti i giocatori riceveranno inoltre un bundle gratuito con gemme e sigilli, così da poter godere di tutti i contenuti che Blades ha da offrire."

Lanciato nel 2019 su Android e iOS e approdato su Nintendo Switch l'anno successivo, Blades propone una struttura molto diversa rispetto ai capitoli principali della serie: niente open world, ma missioni brevi e lineari, pensate per sessioni rapide e controlli touch.

Nel gioco si interpreta un membro dei Blades, l'ordine segreto imperiale, costretto a fuggire e a ricostruire la propria città natale dopo un misterioso attacco. Il gameplay in prima persona combina combattimenti basati sul tempismo, magie e abilità, con dungeon generati proceduralmente. Pur non essendo mai diventato un fenomeno di massa, il titolo è riuscito a ritagliarsi una piccola ma fedele nicchia di pubblico, rimanendo sul mercato per ben sei anni.