Un annuncio su Assassin’s Creed Black Flag Resynced dovrebbe arrivare la prossima settimana

I fan della serie Assassin's Creed saranno felici di sapere che la prossima settimana potrebbero esserci degli annunci relativi ad Assassin's Creed Black Flag Resynced , l'attesissimo remake del quarto capitolo. Secondo le ultime indiscrezioni dell'utente di ResetERA BlackBate, raccolte dall'informatore Tom Henderson, ci sarà una vera e propria presentazione del gioco .

Il cerchio si stringe

BlackBate ha indicato il 16 aprile come data fissata per il reveal. Un'informazione che ha trovato riscontro nelle fonti interrogate da Henderson, che di suo aveva già parlato di "metà aprile", come finesta per l'annuncio.

Ma quando potremo effettivamente metterci al timone della Jackdaw? Stando a dei documenti interni, il lancio del gioco sarebbe programmato tra giugno e agosto di quest'anno, con alcune fonti che puntano specificamente al mese di luglio. Tuttavia, considerata la recente tendenza di Ubisoft a posticipare o cancellare i propri progetti, l'invito è quello di prendere queste voci come tali.

L'uscita di Assassin's Creed Black Flag Resynced rappresenta uno snodo cruciale per l'editore francese. Il titolo sarà infatti una delle due grandi uscite (insieme a un nuovo capitolo principale di Ghost Recon previsto più avanti, stando a Henderson) su cui Ubisoft fa grande affidamento per risollevare le proprie finanze nell'anno fiscale in corso, recuperando un po' del terreno perduto negli ultimi anni.