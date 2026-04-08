Honor 600 Lite è il nuovo smartphone di fascia media con una buona autonomia e diverse funzioni IA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, l'Honor 600 Lite ha ufficialmente fatto il suo debutto in Italia. Il prodotto è già disponibile su Amazon, attualmente a 309 €. Di seguito potete trovare diverse colorazioni tra cui scegliere: Vediamo ora le principali caratteristiche dello smartphone.
Design e caratteristiche
Questo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,6" con risoluzione 1200 x 2600, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 6.500 nit e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Le colorazioni attualmente disponibili sono tre: verde, grigio e nero. Il dispositivo è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7100 Elite abbinato alla GPU G610 MC2 per offrire prestazioni fluide e ideali anche per il multitasking, nonché per il gaming o per le attività quotidiane.
Molto interessante la batteria piuttosto capiente da 6520 mAh, per offrire una giornata intera di uso intensivo senza intoppi. Inoltre, è supportata la ricarica SuperCharge da 45 W. Lo smartphone è certificato IP66 per la protezione a polvere e acqua.
Il comparto fotografico
Il comparto fotografico è così strutturato: fotocamera principale da 108 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP e fotocamera frontale da 16 MP. Sono inoltre presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, alle quali poter accedere con il tasto AI Camera Button. Tra queste troviamo la gomma IA, la scrittura IA, Blur Info, Sottotitoli IA, Cerchia e Cerca, Miglioramenti IA e altro ancora.
Insomma, che si tratti di modificare le proprie foto preferite o di cercare determinate informazioni con maggiore rapidità, queste funzioni vi aiuteranno ulteriormente. Nel complesso, quindi, si tratta di un prodotto di fascia media in grado di soddisfare chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Tra i principali punti di forza troviamo sicuramente la batteria molto capiente.