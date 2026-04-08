Honor 600 Lite è il nuovo smartphone di fascia media con una buona autonomia e diverse funzioni IA

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, l' Honor 600 Lite ha ufficialmente fatto il suo debutto in Italia. Il prodotto è già disponibile su Amazon, attualmente a 309 €. Di seguito potete trovare diverse colorazioni tra cui scegliere: Vediamo ora le principali caratteristiche dello smartphone.

Design e caratteristiche

Questo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,6" con risoluzione 1200 x 2600, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 6.500 nit e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Le colorazioni attualmente disponibili sono tre: verde, grigio e nero. Il dispositivo è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7100 Elite abbinato alla GPU G610 MC2 per offrire prestazioni fluide e ideali anche per il multitasking, nonché per il gaming o per le attività quotidiane.

Molto interessante la batteria piuttosto capiente da 6520 mAh, per offrire una giornata intera di uso intensivo senza intoppi. Inoltre, è supportata la ricarica SuperCharge da 45 W. Lo smartphone è certificato IP66 per la protezione a polvere e acqua.