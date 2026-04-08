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Honor 600 Lite è il nuovo smartphone di fascia media con una buona autonomia e diverse funzioni IA

Il nuovo smartphone Honor 600 Lite è ufficialmente disponibile anche in Italia: batteria da 6520 mAh, design integrale in metallo e altre caratteristiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/04/2026
Honor 600 Lite

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media, l'Honor 600 Lite ha ufficialmente fatto il suo debutto in Italia. Il prodotto è già disponibile su Amazon, attualmente a 309 €. Di seguito potete trovare diverse colorazioni tra cui scegliere: Vediamo ora le principali caratteristiche dello smartphone.

Design e caratteristiche

Questo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,6" con risoluzione 1200 x 2600, 1,07 miliardi di colori, luminosità di picco di 6.500 nit e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Le colorazioni attualmente disponibili sono tre: verde, grigio e nero. Il dispositivo è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7100 Elite abbinato alla GPU G610 MC2 per offrire prestazioni fluide e ideali anche per il multitasking, nonché per il gaming o per le attività quotidiane.

Honor Magic V6 presentato al MWC 2026: è il primo pieghevole con certificazione IP69 Honor Magic V6 presentato al MWC 2026: è il primo pieghevole con certificazione IP69

Molto interessante la batteria piuttosto capiente da 6520 mAh, per offrire una giornata intera di uso intensivo senza intoppi. Inoltre, è supportata la ricarica SuperCharge da 45 W. Lo smartphone è certificato IP66 per la protezione a polvere e acqua.

Il comparto fotografico

Il comparto fotografico è così strutturato: fotocamera principale da 108 MP, fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP e fotocamera frontale da 16 MP. Sono inoltre presenti diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, alle quali poter accedere con il tasto AI Camera Button. Tra queste troviamo la gomma IA, la scrittura IA, Blur Info, Sottotitoli IA, Cerchia e Cerca, Miglioramenti IA e altro ancora.

Honor 600 Lite
Honor 600 Lite

Insomma, che si tratti di modificare le proprie foto preferite o di cercare determinate informazioni con maggiore rapidità, queste funzioni vi aiuteranno ulteriormente. Nel complesso, quindi, si tratta di un prodotto di fascia media in grado di soddisfare chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Tra i principali punti di forza troviamo sicuramente la batteria molto capiente.

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