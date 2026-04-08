Google lancia in silenzio AI Edge Eloquent, l’app di dettatura offline che commette meno errori

Google ha lanciato in modo piuttosto discreto una nuova applicazione sperimentale chiamata Google AI Edge Eloquent, pensata per rivoluzionare la dettatura vocale grazie all'intelligenza artificiale e, soprattutto, alla possibilità di funzionare anche senza connessione internet. Disponibile inizialmente su iOS, l'app rappresenta un passo importante verso strumenti di produttività più intelligenti e accessibili ovunque.

Il cuore dell'app è basato su modelli di riconoscimento vocale sviluppati da Google, in particolare quelli della famiglia Gemma. Una volta scaricati sul dispositivo, permettono di trascrivere la voce in testo in tempo reale, direttamente in locale. Questo significa che gli utenti possono dettare contenuti anche offline, mantenendo al contempo maggiore privacy e controllo sui propri dati.