Google Foto si aggiorna con controllo velocità video e nuovo pulsante "Migliora con l’AI" per le immagini

Gli utenti Android possono ora scegliere tra diverse opzioni: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x per adattare la visione alle proprie esigenze. Questa funzione consente di rallentare momenti importanti o velocizzare clip più lunghe, migliorando la gestione dei contenuti video direttamente nell'app.

Google Foto continua ad arricchirsi con nuove funzionalità pensate per semplificare l'esperienza degli utenti , introducendo sia strumenti per i video sia miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale per le immagini. Una delle novità più attese riguarda il controllo della velocità di riproduzione dei video .

La funzione è pensata soprattutto per chi desidera migliorare le proprie foto senza competenze avanzate , ma può risultare utile anche per utenti esperti in cerca di un punto di partenza veloce.

Accanto a questa introduzione, Google ha lanciato anche una nuova funzione chiamata "Migliora con l'AI" , progettata per rendere l'editing fotografico più semplice e immediato. Con un solo tocco, l'applicazione applica automaticamente una serie di regolazioni intelligenti, intervenendo su parametri come luminosità, contrasto e resa complessiva dell'immagine .

Queste novità di Google Foto arriveranno anche su iOS?

Il rollout del pulsante "Migliora con l'AI" è già iniziato a livello globale sui dispositivi Android, anche se potrebbe richiedere del tempo prima di raggiungere tutti gli utenti. Allo stesso modo, il controllo della velocità video è in distribuzione progressiva e potrebbe non essere immediatamente disponibile su tutti i dispositivi.

Fonte: AndroidAuthority

Al momento, non ci sono conferme ufficiali sull'arrivo di queste funzionalità su iOS o sulla versione web. Tuttavia, considerando la loro utilità e la forte richiesta da parte degli utenti, è probabile che Google le estenda anche ad altre piattaforme in futuro. Cosa ne pensate di queste novità? Fateci sapere la vostra nei commenti qui in basso.