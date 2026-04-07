Google Foto si aggiorna con controllo velocità video e nuovo pulsante "Migliora con l’AI" per le immagini

Google Foto continua ad arricchirsi con nuove funzionalità pensate per semplificare l'esperienza degli utenti, introducendo sia strumenti per i video sia miglioramenti basati sull'intelligenza artificiale per le immagini. Una delle novità più attese riguarda il controllo della velocità di riproduzione dei video.
Gli utenti Android possono ora scegliere tra diverse opzioni: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x e 2x per adattare la visione alle proprie esigenze. Questa funzione consente di rallentare momenti importanti o velocizzare clip più lunghe, migliorando la gestione dei contenuti video direttamente nell'app.
Google Foto introduce "Migliora con l'AI"
Accanto a questa introduzione, Google ha lanciato anche una nuova funzione chiamata "Migliora con l'AI", progettata per rendere l'editing fotografico più semplice e immediato. Con un solo tocco, l'applicazione applica automaticamente una serie di regolazioni intelligenti, intervenendo su parametri come luminosità, contrasto e resa complessiva dell'immagine.
Questo strumento rappresenta un'evoluzione del classico editing rapido: invece di modificare manualmente ogni impostazione, l'utente può ottenere un risultato ottimizzato in pochi secondi.
La funzione è pensata soprattutto per chi desidera migliorare le proprie foto senza competenze avanzate, ma può risultare utile anche per utenti esperti in cerca di un punto di partenza veloce.
Queste novità di Google Foto arriveranno anche su iOS?
Il rollout del pulsante "Migliora con l'AI" è già iniziato a livello globale sui dispositivi Android, anche se potrebbe richiedere del tempo prima di raggiungere tutti gli utenti. Allo stesso modo, il controllo della velocità video è in distribuzione progressiva e potrebbe non essere immediatamente disponibile su tutti i dispositivi.
Al momento, non ci sono conferme ufficiali sull'arrivo di queste funzionalità su iOS o sulla versione web. Tuttavia, considerando la loro utilità e la forte richiesta da parte degli utenti, è probabile che Google le estenda anche ad altre piattaforme in futuro. Cosa ne pensate di queste novità? Fateci sapere la vostra nei commenti qui in basso.