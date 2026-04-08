Pokémon Champions regala un Machamp grazie a questo codice promozionale

Per riscattarlo, completato il tutorial iniziale, aprite il menu principale e selezionate "Altri Menu". Da qui scegliete "Dono Segreto", quindi "Tramite codice seriale/Password" e inserite il codice CHAMP10N . Se la procedura va a buon fine, il Pokémon verrà recapitato immediatamente nella vostra Cassetta della Posta. Il codice rimarrà valido fino al 31 agosto 2026, quindi c'è tutto il tempo per ottenerlo.

È ormai tradizione che The Pokémon Company distribuisca omaggi ai giocatori tramite codici promozionali riscattabili con la funzione Dono Segreto , e il nuovo Pokémon Champions non fa eccezione. Per celebrare il lancio, tutti gli utenti possono ottenere gratuitamente un Machamp da aggiungere alla propria squadra.

Le caratteristiche del Machamp in regalo

Il Machamp in regalo possiede una natura Decisa e l'abilità passiva Nullodifesa, che rende infallibile qualsiasi mossa a prescindere dalla precisione, sia quelle subite che quelle inflitte ai nemici. Conosce le mosse Dinamipugno, Pietrataglio, Gelopugno e Pugnoscarica.

Pokémon Champions è disponibile da oggi per Nintendo Switch e Switch 2. Sono in programma anche delle versioni iOS e Android, in arrivo durante il corso del 2026. Si tratta di un gioco free-to-start interamente incentrato sulle lotte multiplayer e pensato come nuova piattaforma per le competizioni ufficiali internazionali.