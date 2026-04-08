Luigi potrebbe essere protagonista del prossimo film Nintendo

Secondo il noto leaker in questione, che gode di una certa notorietà vista la buona affidabilità dimostrata, il progetto potrebbe avviarsi proprio grazie ai risultati che sta facendo registrare il nuovo film.

Non è una questione nuova e l'eventualità di un film su Luigi's Mansion era stata discussa anche dalla star di Super Mario Galaxy - Il Film , che ne aveva parlato nei giorni scorsi proprio in seguito anche a varie voci di corridoio al riguardo.

Si torna a parlare della possibilità che Nintendo stia pensando a un prossimo film su Luigi's Mansion , eventualità che sembra aver assunto una certa consistenza di recente ed è stata ribadita dal noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker di recente.

Un candidato molto adatto

"Il successo dei film di Mario sta avendo un notevole impatto all'interno di Nintendo", ha riferito Baker, "Ci sono un sacco di cose in lavorazione da quello che ho sentito, non posso ancora parlarne nel dettaglio, ma come esempio, stanno proponendo il progetto di un film su Luigi's Mansion".



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In effetti, Luigi's Mansion è forse uno dei giochi più "cinematografici" tra quelli lanciati negli ultimi anni da Nintendo, considerando anche la notevole caratterizzazione di cui godono.

Luigi's Mansion 3 ha animazioni e regia caratterizzate da un gusto particolare, che lo rendono molto vicino ad alcune produzioni animate, dunque il salto verso il grande schermo potrebbe essere una conseguenza naturale per la serie.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni al riguardo, mentre Super Mario Galaxy - Il Film ha già incassato 372,5 milioni di dollari al lancio.