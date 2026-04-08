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Disco Elysium - The Final Cut è in promozione su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo: recupera questo titolo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Disco Elysium - The Final Cut che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/04/2026
Disco Elysium - The Final Cut
Disco Elysium: The Final Cut
Disco Elysium: The Final Cut
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Disco Elysium - The Final Cut che cala drasticamente di prezzo. Lo sconto attivo sulla piattaforma è dell'89% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,14€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Disco Elysium - The Final Cut rappresenta la versione definitiva di uno dei giochi di ruolo più innovativi degli ultimi anni. Il giocatore veste i panni di un detective con un sistema di abilità unico, libero di affrontare un'indagine complessa in una città viva e ricca di sfumature.

Ulteriori dettagli sul gioco

Puoi risolvere un omicidio, accettare tangenti o diventare un personaggio completamente fuori controllo. Il doppiaggio completo in inglese dà vita a ogni personaggio con grande profondità emotiva. Il sistema di dialogo, estremamente avanzato, permette di influenzare gli altri con scelte che spaziano dalla persuasione alla provocazione, fino a comportamenti più eccentrici.

Disco Elysium The Final Cut 2

Il gioco offre una libertà senza precedenti: puoi intimidire, scrivere poesie, cantare karaoke o riflettere su questioni esistenziali. Le possibilità di personalizzazione sono enormi, con 24 abilità, oltre 80 capi di abbigliamento e numerosi strumenti utilizzabili durante l'avventura. Ambientato nella città di Revachol, il titolo propone un mondo aperto originale, dove ogni decisione lascia un segno. Qui la nostra recensione.

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