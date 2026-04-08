Disco Elysium - The Final Cut è in promozione su Instant Gaming ad un prezzo bassissimo: recupera questo titolo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante su Disco Elysium - The Final Cut che cala drasticamente di prezzo. Lo sconto attivo sulla piattaforma è dell'89% per un costo totale e finale d'acquisto di 5,14€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Disco Elysium - The Final Cut rappresenta la versione definitiva di uno dei giochi di ruolo più innovativi degli ultimi anni. Il giocatore veste i panni di un detective con un sistema di abilità unico, libero di affrontare un'indagine complessa in una città viva e ricca di sfumature.