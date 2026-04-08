Un mese a Svilupparty 2026!

Svilupparty 2026 sta arrivando! Come saprete la diciassettesima edizione dell'evento dedicato agli sviluppatori di videogiochi italiani si terrà al TPO di Bologna dall'8 al 10 maggio e permetterà di testare con mano i titoli indie realizzati dagli studi della penisola che si sono registrati nelle scorse settimane. Se vi state chiedendo quali, sarete felici di sapere che è stata aperta la pagina ufficiale con le schede di tutti i partecipanti . In questa pagina trovate solo una parte dei giochi che saranno presenti all'evento: nei prossimi giorni, man mano che gli sviluppatori registrati caricheranno i materiali dei loro giochi, la lista crescerà sempre di più.

Alcuni dei giochi presenti allo Svilupparty 2026

Sul sito ufficiale si può avere un assaggio delle decine di giochi che saranno presenti, come Vespera Bononia, un action in terza persona di Power Up Team in cui dovremo padroneggiare i poteri dei personaggi per sopravvivere a combattimenti caotici in puro stile bullet hell.

O ancora di War of Wheels di Dreambits, un gioco di combattimenti su veicoli in stile medievalpunk, in cui bisogna trasformare gli avversari in carcasse fumanti, armandosi di tutto punto, giocabile da soli o in cooperativa.

Tra i tanti progetti c'è poi L'ultimo Partenopeo, un'avventura grafica ambientata in una Napoli distopica, in cui Walter e Anna, padre e figlia, devono vedersela con un misterioso virus che sta trascinando la città sull'orlo del collasso.

Se volete qualcosa di più rilassato, per modo di dire, ci sarà Spinning Scarecrow di IV Productions, un simil Kuru Kuru Kururin con protagonista uno spaventapasseri. Sempre dallo stesso team e da Elan Manuguerra, c'è anche Evolvania, un metroidvania che è ambientato nelle viscere di una gigantesca e terrificante creatura, permettendo oltretutto di creare i propri livelli attraverso un editor ad-hoc.

Ancora non siete abbastanza incuriositi? Allora sappiate che saranno presenti anche l'avventura horror Absolute Tenebra, in cui si vestiranno i panni di una ragazza misteriosa intrappolata in un edificio surreale; il roguelike Splatchinko di Stupidi Pixel, in cui si sparano occhi abbattendo ostacoli per far crescere il moltiplicatore di danno; e il cozy game Candy Luna Park di Power Up Team in cui si deve costruire e gestire un luna park pieno di caramelle e attrazioni allegre.

Chi non potrà essere fisicamente presente a Svilupparty, potrà seguirlo rimanendo sintonizzati sulle pagine e sui social di Multiplayer.it, visto che seguiremo l'evento dal vivo, raccontandovi il meglio di quanto emergerà. Oppure potete tenere d'occhio i canali ufficiali della manifestazione: YouTube, Facebook, gruppo Facebook dell'Italian Party of Indie Developers, Discord e Instagram.