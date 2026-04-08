SteelSeries annuncia il nuovo mouse wireless Aerox 3 Gen 2, ancora più rapido e preciso

SteelSeries ha presentato la nuova generazione del mouse Aerox , conosciuto per essere tra i prodotti più leggeri e performanti. Per celebrare il venticinquesimo anniversario, la nuova versione del prodotto offre una serie di miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile e funzionale . Se siete interessati, è già disponibile su Amazon a 109,99 €. Di seguito potete trovare tutte le colorazioni: Vediamo le principali caratteristiche.

Un altro punto di forza molto importante è la tecnologia proprietaria wireless a 2,4 GHz Quantum 4K per prestazioni a bassa latenza e una facile connettività su più dispositivi. Inoltre, è possibile usufruire anche del Bluetooth 5.0.

L'aggiornamento arriva dopo 5 anni. Prima di tutto, la frequenza di campionamento fino a 4.000 Hz offre input ancora più rapidi e precisi, un elemento cruciale soprattutto nei giochi più competitivi che richiedono grande reattività. Il polling wireless offre una velocità ben quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente. A contribuire sono 26.000 DPI di precisione con una velocità di 400 IPS e un'accelerazione di 40G, per offrire movimenti estremamente veloci in ogni circostanza.

Design e autonomia

Il design è praticamente lo stesso della generazione precedente, mentre il peso complessivo è di 68 grammi. Troviamo inoltre switch meccanici per ben 80 milioni di click e la protezione IP54 AquaBarrier per polvere e schizzi. Passiamo all'autonomia: ben 200 ore in modalità Bluetooth e 120 ore se si usa la connessione a 2,4 GHz. L'illuminazione RGB è personalizzabile ed è presente il supporto alla ricarica rapida via USB-C.

Come avete già visto, il mouse è già disponibile su Amazon in diverse colorazioni, al prezzo di 109,99 €. Non è esattamente economico, ma è una buona opzione per chi ha esigenze specifiche e cerca un prodotto preciso e affidabile.