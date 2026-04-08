Chrome introduce schede verticali e nuova modalità lettura: meno distrazioni e più produttività

Google Chrome si aggiorna con due nuove funzionalità pensate per migliorare l'organizzazione del lavoro e ridurre le distrazioni durante la navigazione. L'obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle schede e facilitare la lettura dei contenuti online.

Le novità riguardano sia l'interfaccia sia l'esperienza di lettura, con soluzioni che puntano a semplificare attività quotidiane come il multitasking e la consultazione di pagine complesse. Vediamole nel dettaglio