Chrome introduce schede verticali e nuova modalità lettura: meno distrazioni e più produttività

Google Chrome si aggiorna con due nuove funzionalità pensate per migliorare l'organizzazione del lavoro e ridurre le distrazioni durante la navigazione. L'obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle schede e facilitare la lettura dei contenuti online.
Le novità riguardano sia l'interfaccia sia l'esperienza di lettura, con soluzioni che puntano a semplificare attività quotidiane come il multitasking e la consultazione di pagine complesse. Vediamole nel dettaglio
Le tab verticali su Google Chrome
La prima funzione introdotta è la possibilità di utilizzare le schede in verticale. Attivabile direttamente dal menu contestuale del browser, questa modalità consente di spostare le tab sul lato della finestra invece che nella tradizionale barra orizzontale.
Il vantaggio principale è una maggiore leggibilità dei titoli delle pagine, soprattutto quando il numero di schede aperte aumenta. In scenari di lavoro con molteplici contenuti attivi, la visualizzazione verticale permette di individuare rapidamente le pagine e gestire meglio i gruppi di schede. Questa impostazione si inserisce in una tendenza già visibile in altri browser, dove la gestione avanzata delle tab è diventata un elemento centrale per l'organizzazione del flusso di lavoro. L'integrazione diretta in Chrome punta a offrire una soluzione nativa senza ricorrere a estensioni esterne.
La seconda novità riguarda la modalità lettura, che viene aggiornata con un'interfaccia a pagina intera. La funzione, già presente nelle versioni precedenti, consente di eliminare elementi visivi superflui come banner, menu e contenuti secondari, concentrando l'attenzione sul testo principale.
Con il nuovo aggiornamento, l'esperienza diventa più immersiva. Le pagine vengono trasformate in un formato essenziale, facilitando la lettura di articoli lunghi o contenuti complessi. L'attivazione avviene sempre dal menu contestuale, mantenendo un accesso rapido alla funzione.
L'intervento di Google si concentra quindi su due aspetti distinti ma complementari: da un lato l'organizzazione delle informazioni, dall'altro la riduzione delle distrazioni. Entrambi elementi che incidono direttamente sulla produttività, soprattutto in contesti professionali o di studio.