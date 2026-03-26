Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, secondo le ultime misurazioni

Google ha condiviso i benchmark di Chrome su Android: il browser risulta significativamente più veloce rispetto ai principali concorrenti, tra cui Safari su iOS, ma non ha specificato quali modelli siano stati testati.

Secondo le ultime misurazioni riportate da Google, Android e Chrome hanno stabilito nuovi record di prestazioni, per quanto concerne la navigazione web da smartphone. Stando a quanto riportato, Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, superando altri concorrenti.

Nuovi record Google ha utilizzato Speedometer e LoadLine per valutare prestazioni e reattività. Il primo simula le azioni degli utenti per misurare la latenza di interazione. Punteggi elevati si traducono in una "sensazione di maggiore fluidità e reattività quando si scorre o si digita su un sito web". I benchmark LoadLine, invece, misura il tempo di caricamento completo di una pagina, quindi "la velocità con cui una pagina viene visualizzata dopo aver cliccato su un link". Google spiega: "Mentre i benchmark tradizionali si concentrano spesso su attività artificiali, LoadLine utilizza versioni registrate e stabili di siti web reali selezionati. Tra questi figurano siti più semplici e altri più complessi, con caratteristiche diverse, che rispecchiano i principali tipi di contenuti web per dispositivi mobili, quali portali di e-commerce, motori di ricerca e portali di notizie". Speedometer I dati evidenziano che gli smartphone Android di fascia alta ottengono punteggi fino al 47% superiori rispetto ai concorrenti non Android (iOS). Non sono stati specificati i modelli in questione, ma sarebbero stati presi in considerazione tre dispositivi, messi a confronto con una "piattaforma mobile concorrente".