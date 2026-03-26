Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, secondo le ultime misurazioni

Secondo le ultime misurazioni riportate da Google, Android e Chrome hanno stabilito nuovi record di prestazioni, per quanto concerne la navigazione web da smartphone. Stando a quanto riportato, Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, superando altri concorrenti.
Nuovi record
Google ha utilizzato Speedometer e LoadLine per valutare prestazioni e reattività. Il primo simula le azioni degli utenti per misurare la latenza di interazione. Punteggi elevati si traducono in una "sensazione di maggiore fluidità e reattività quando si scorre o si digita su un sito web".
LoadLine, invece, misura il tempo di caricamento completo di una pagina, quindi "la velocità con cui una pagina viene visualizzata dopo aver cliccato su un link". Google spiega: "Mentre i benchmark tradizionali si concentrano spesso su attività artificiali, LoadLine utilizza versioni registrate e stabili di siti web reali selezionati. Tra questi figurano siti più semplici e altri più complessi, con caratteristiche diverse, che rispecchiano i principali tipi di contenuti web per dispositivi mobili, quali portali di e-commerce, motori di ricerca e portali di notizie".
I dati evidenziano che gli smartphone Android di fascia alta ottengono punteggi fino al 47% superiori rispetto ai concorrenti non Android (iOS). Non sono stati specificati i modelli in questione, ma sarebbero stati presi in considerazione tre dispositivi, messi a confronto con una "piattaforma mobile concorrente".
Ulteriori miglioramenti
Questo livello di reattività dipende da una "profonda integrazione verticale tra hardware, sistema operativo Android e motore Chrome". Rispetto allo scorso anno, alcuni smartphone Android di punta (non specificati) hanno migliorato i propri punteggi Speedometer e LoadLine del 20-60%, con un caricamento delle pagine più veloce del 4-6%.
In sintesi, grazie a un'ottimizzazione profonda, Chrome su Android si conferma il browser mobile più veloce al mondo, offrendo un'esperienza di navigazione quotidiana più fluida e reattiva. Tuttavia, sarebbe stato ancora più utile disporre di informazioni più precise sui modelli di smartphone coinvolti.