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Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, secondo le ultime misurazioni

Google ha condiviso i benchmark di Chrome su Android: il browser risulta significativamente più veloce rispetto ai principali concorrenti, tra cui Safari su iOS, ma non ha specificato quali modelli siano stati testati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/03/2026
Google Chrome

Secondo le ultime misurazioni riportate da Google, Android e Chrome hanno stabilito nuovi record di prestazioni, per quanto concerne la navigazione web da smartphone. Stando a quanto riportato, Chrome per Android è il browser più veloce al mondo, superando altri concorrenti.

Nuovi record

Google ha utilizzato Speedometer e LoadLine per valutare prestazioni e reattività. Il primo simula le azioni degli utenti per misurare la latenza di interazione. Punteggi elevati si traducono in una "sensazione di maggiore fluidità e reattività quando si scorre o si digita su un sito web".

I benchmark
I benchmark

LoadLine, invece, misura il tempo di caricamento completo di una pagina, quindi "la velocità con cui una pagina viene visualizzata dopo aver cliccato su un link". Google spiega: "Mentre i benchmark tradizionali si concentrano spesso su attività artificiali, LoadLine utilizza versioni registrate e stabili di siti web reali selezionati. Tra questi figurano siti più semplici e altri più complessi, con caratteristiche diverse, che rispecchiano i principali tipi di contenuti web per dispositivi mobili, quali portali di e-commerce, motori di ricerca e portali di notizie".

Speedometer
Speedometer

I dati evidenziano che gli smartphone Android di fascia alta ottengono punteggi fino al 47% superiori rispetto ai concorrenti non Android (iOS). Non sono stati specificati i modelli in questione, ma sarebbero stati presi in considerazione tre dispositivi, messi a confronto con una "piattaforma mobile concorrente".

Ulteriori miglioramenti

Questo livello di reattività dipende da una "profonda integrazione verticale tra hardware, sistema operativo Android e motore Chrome". Rispetto allo scorso anno, alcuni smartphone Android di punta (non specificati) hanno migliorato i propri punteggi Speedometer e LoadLine del 20-60%, con un caricamento delle pagine più veloce del 4-6%.

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In sintesi, grazie a un'ottimizzazione profonda, Chrome su Android si conferma il browser mobile più veloce al mondo, offrendo un'esperienza di navigazione quotidiana più fluida e reattiva. Tuttavia, sarebbe stato ancora più utile disporre di informazioni più precise sui modelli di smartphone coinvolti.

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