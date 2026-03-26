Super Mario Bros. Wonder per Switch 2 promosso da Digital Foundry, ma peccato per l'assenza dei 120 fps

Digital Foundry già aveva promosso a pieni voti Super Mario Bros. Wonder sul Nintendo Switch originale, ma la Nintendo Switch 2 Edition disponibile da oggi a detta dei tech enthusiast introduce una serie di migliorie a che rendono l'esperienza ancora più pulita e raffinata dal punto di vista visivo.

4K nativo e 60 fps solidissimi

Come spiegato da Digital Foundry, la Nintendo Switch 2 offre una risoluzione in 4K nativa, senza upscaling quindi, in modalità docked: il risultato è un'immagine estremamente nitida, con ogni dettaglio dei personaggi perfettamente leggibile. L'unico limite è che alcuni elementi dell'interfaccia sembrano ancora basati su asset a 1080p. In modalità portatile, la resa sale a 1080p nativi sfruttando a pieno lo schermo di Switch 2. A parte il ghosting dovuto al pannello LCD, la presentazione è definita e pulita.

L'unica vera nota stonata della Nintendo Switch 2 Edition è l'assenza di una modalità a 120 fps con una risoluzione più bassa, come ad esempio visto con Metroid Prime 4: Beyond. La buona notizia è che il titolo resta ancorato ai 60fps, in modo completamente stabile: anche i piccoli cali presenti nella world map della versione Switch originale sono stati eliminati. In sostanza, per Digital Foundry, dal punto di vista tecnico, l'upgrade è paragonabile ai migliori upgrade per Switch 2, come Splatoon 3.