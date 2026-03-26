GeForce NOW accoglie 5 nuovi giochi questa settimana: Screamer e Diablo II: Resurrected guidano la lineup

Questa settimana, GeForce NOW si arricchisce con una nuova ondata di giochi pronti per essere giocati all'istante nel cloud, portando una varietà di titoli per tutti i gusti. Il GFN Thursday di marzo introduce cinque nuove aggiunte, ciascuna pronta a offrire esperienze uniche grazie alle prestazioni avanzate di streaming di NVIDIA, comprese le GPU GeForce RTX 5080 per i giochi più esigenti.

Tra i titoli più attesi spicca Screamer di Milestone, una vera e propria celebrazione dello stile rétro degli anni '90. Il gioco riaccende i motori con curve serrate, piste illuminate al neon e un'atmosfera da sala giochi pura, ora disponibile in streaming con latenza ultra-bassa e prestazioni di alto livello su GeForce NOW.