GeForce NOW accoglie 5 nuovi giochi questa settimana: Screamer e Diablo II: Resurrected guidano la lineup

Questa settimana, GeForce NOW si arricchisce con una nuova ondata di giochi pronti per essere giocati all'istante nel cloud, portando una varietà di titoli per tutti i gusti. Il GFN Thursday di marzo introduce cinque nuove aggiunte, ciascuna pronta a offrire esperienze uniche grazie alle prestazioni avanzate di streaming di NVIDIA, comprese le GPU GeForce RTX 5080 per i giochi più esigenti.
Tra i titoli più attesi spicca Screamer di Milestone, una vera e propria celebrazione dello stile rétro degli anni '90. Il gioco riaccende i motori con curve serrate, piste illuminate al neon e un'atmosfera da sala giochi pura, ora disponibile in streaming con latenza ultra-bassa e prestazioni di alto livello su GeForce NOW.
Ulteriori novità per gli utenti GeForce NOW
Non mancano le novità dal mondo RPG: Honkai: Star Rail 4.1 "Unraveled for Daybreak" porta i giocatori a bordo dell'Astral Express per lo Star Rail FEST, una celebrazione galattica ricca di nuovi contenuti.
Il protagonista della nuova espansione è Ashveil, un cacciatore di fulmini a cinque stelle, al centro di una storia che intreccia mistero, caos e avventure cosmiche. Nuovi personaggi, ambientazioni e sviluppi narrativi ampliano ulteriormente l'esperienza del titolo, rendendolo imperdibile per i fan della saga.
La lista completa dei titoli in arrivo su GeForce NOW
Ecco, dunque, la lista completa dei cinque titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana:
- Screamer (Nuova uscita su Steam, 26 marzo, GeForce RTX 5080-ready)
- King's Quest (Nuova uscita su Ubisoft, 25 marzo) •
- BATTLETECH (Xbox, disponibile su Game Pass) •
- Despot's Game (Xbox, disponibile su Microsoft)
- Diablo II: Resurrected (Steam)
Come detto in precedenza, spicca Screamer, una nuova uscita che abbiamo avuto il piacere di recensire, date un'occhiata alla nostra disamina per sapere che cosa ne pensiamo.
Grazie alla piattaforma cloud di NVIDIA, tutti questi giochi possono essere giocati senza necessità di hardware locale avanzato, con streaming a bassa latenza e supporto per RTX e funzionalità moderne. Fateci sapere la vostra sulla lineup di questo giovedì.