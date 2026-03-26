Neanche Crimson Desert riesce a spodestare Pokémon Pokopia dalla vetta della classifica giapponese

Le classifiche di vendita giapponesi spesso dimostrano quanto i gusti del pubblico nipponico possano differire da quelli occidentali. Ad esempio, mentre da noi Crimson Desert sta registrando numeri di vendita elevati, in Giappone il titolo di Pearl Abyss non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi alle performance di Pokémon Pokopia, che continua a dominare la vetta con un margine enorme sui concorrenti.
Il rilassante life‑sim per Nintendo Switch 2 ha piazzato 114.515 copie, mantenendo un vantaggio schiacciante sulla concorreza. Al secondo posto troviamo la versione PS5 di Crimson Desert con 31.108 copie, mentre Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection chiude il podio.
Nintendo Switch 2 resta la console più gettonata tra i giapponesi
Giusto per rendere meglio l'idea del grande successo di Pokémon Pokopia: da solo supera le vendite di tutti i giochi dalla seconda alla decima posizione messi assieme e con un margine di distacco di oltre 30.000 unità.
Di seguito la top 10 dei giochi più venduti in Giappone tra il 16 e il 22 marzo (tra parentesi le vendite totali dalla pubblicazione):
- [SW2] Pokemon Pokopia - 114.515 (702.915)
- [PS5] Crimson Desert - 31.108 (New)
- [SW2] Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 10.294 (48.012)
- [SW2] Mario Kart World - 8.276 (2.873.338)
- [SW2] Mario Tennis Fever - 7.833 (90.975)
- [PS5] Resident Evil Requiem - 6.652 (198.271)
- [NSW] Pokémon Versione Rosso Fuoco / Versione Verde Foglia (Download Card) - 5.872 (5.932)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 4.760 (8.407.095)
- [NSW] Minecraft - 4.451 (4.173.164)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition - 3.784 (91.914)
Passando alle vendite hardware, non ci sono grandi cambiamenti da segnalare: Nintendo Switch 2 resta di gran lunga la console con le vendite maggiori, seguita da Nintendo Switch (sommando tutte le versioni) e PS5.
- Switch 2 - 81.518 (4.885.791)
- PlayStation 5 Digital Edition - 8.658 (1.224.433)
- Switch OLED Model - 8.262 (9.510.139)
- Switch - 5.873 (20.262.015)
- Switch Lite - 4.619 (6.894.300)
- PlayStation 5 - 2.930 (5.907.115)
- PlayStation 5 Pro - 2.531 (336.046)
- Xbox Series X Digital Edition - 89 (28.731)
- Xbox Series S - 62 (341.432)
- Xbox Series X - 58 (325.401)
- PlayStation 4 - 19 (7.930.410)