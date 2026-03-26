Batterie sempre più capienti: uno smartphone medio supera il Galaxy S26 Ultra nel 2026

Sempre più smartphone adottano batterie ancora più capienti , in grado di offrire un'autonomia impressionante. È il caso di marchi come HONOR, il primo ad adottare batterie al silicio-carbonio, seguito da OnePlus, vivo, OPPO e Xiaomi. Ad oggi, la capacità media di una batteria è di 5.291 mAh , con un aumento di 400 mAh rispetto all'anno precedente. In poche parole, uno smartphone medio ha batterie più capienti del recente Galaxy S26 Ultra (5.000 mAh). Vediamo tutti i dati.

Nuovi passi avanti

Secondo quanto riportato da Counterpoint Research, nel gennaio 2026 la capacità media di una batteria era di 5.291 mAh. Come potete vedere dal grafico sottostante, lo smartphone più venduto con una batteria da 6.000 mAh è stato il Redmi 15C 4G. Il modello con batteria più capiente, tuttavia, è l'HONOR x70 G, con una batteria da 8.300 mAh.

I dati

Specifichiamo che sei di questi modelli erano in vendita esclusivamente in Cina e che sei dei primi dieci erano dotati di batterie al silicio-carbonio. Ricordiamo che in Europa e Nord America il trasporto di dispositivi con batterie di grandi dimensioni è soggetto a normative molto rigorose, ecco perché i modelli che vedete sono legati prevalentemente al mercato cinese. Tuttavia, i passi avanti sono notevoli e innegabili.

Lo stesso Harshit Rastogi, analista di Counterpoint, ha evidenziato i progressi tecnologici in Cina. "La Cina ha accumulato un vantaggio di oltre 1.000 mAh nella capacità media delle batterie rispetto al resto del mondo", ha detto.