Samsung Browser arriva su Windows, ma in Europa è ancora molto limitato

Il focus principale rimane sulla sincronizzazione dell'esperienza d'uso. Il browser consente di riprendere la navigazione esattamente dal punto in cui era stata interrotta su smartphone, superando la semplice condivisione di cronologia e preferiti. Il passaggio tra mobile e PC avviene senza interruzioni, mantenendo aperte le stesse pagine e sessioni.

Samsung Electronics ha annunciato l'estensione della presenza del proprio browser oltre l'ambiente mobile con il debutto ufficiale di Samsung Browser su PC . La nuova versione per Windows introduce una serie di funzionalità pensate per garantire continuità tra i dispositivi e integra vari strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Le funzioni di Samsung Browser

A supportare questa integrazione c'è Samsung Pass, che permette di salvare e compilare automaticamente credenziali e dati personali. Il sistema gestisce l'accesso ai siti e la compilazione dei moduli in modo coerente su più dispositivi, semplificando le operazioni quotidiane.

L'integrazione di Samung Pass sincronizza le password tra i dispositivi

Tra le novità più rilevanti figura l'introduzione di un assistente IA sviluppato in collaborazione con Perplexity. Il browser è in grado di comprendere il linguaggio naturale e il contesto delle pagine visualizzate, offrendo risposte e suggerimenti direttamente durante la navigazione. L'interazione non si limita alla ricerca di informazioni, ma si estende alla gestione delle schede e della cronologia.

Il sistema analizza i contenuti visualizzati e può generare risultati strutturati. Ad esempio, durante la pianificazione di un viaggio, è possibile ottenere un itinerario organizzato partendo dalle informazioni presenti nella pagina aperta. L'IA consente inoltre di individuare rapidamente dati specifici, riducendo la necessità di consultare più fonti manualmente.

Un altro elemento distintivo riguarda la ricerca nei contenuti multimediali. Il browser dovrebbe essere in grado di analizzare i video e avviare la riproduzione direttamente nel punto rilevante, evitando una ricerca manuale all'interno del filmato. Anche la cronologia beneficia di questo approccio, permettendo di recuperare pagine visitate tramite descrizioni in linguaggio naturale invece di parole chiave o date.

La gestione delle schede viene ulteriormente semplificata grazie alla capacità di confrontare e riassumere informazioni provenienti da più pagine aperte. Questo consente di ottenere una visione d'insieme senza passare manualmente da una scheda all'altra.

Samsung Browser per Windows è compatibile con sistemi Windows 10 dalla versione 1809 in poi e con Windows 11. Le funzionalità IA avanzate sono però disponibili solo in Corea del Sud e Stati Uniti, con una distribuzione più ampia prevista in seguito.

Voi che cosa ne pensate? Sareste disposti a cambiare browser? E qual è al momento il vostro preferito? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.