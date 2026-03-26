I costi dei giochi AAA avrebbero superato i 300 milioni di dollari di media negli USA, senza contare il marketing

Che i costi di sviluppo dei giochi tripla A siano cresciuti enormemente negli ultimi anni è cosa nota. Oggi, però, avrebbero raggiunto cifre davvero impressionanti: secondo le informazioni raccolte e condivise su BlueSky dal giornalista Jason Schreier, il budget medio avrebbe ormai superato i 300 milioni di dollari, con punte anche molto più alte. Un dato che, a suo avviso, dovrebbe far riflettere sullo stato attuale dell'industria.

Schreier precisa che queste cifre riguardano quasi esclusivamente stipendi e spese generali, senza includere i compensi dei dirigenti (spesso pagati tramite azioni). Inoltre, i numeri si riferiscono principalmente a produzioni negli Stati Uniti e in Canada: in altri paesi, dove i salari possono essere diversi, i costi complessivi potrebbero risultare inferiori.