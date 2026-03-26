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Google Lyria 3 Pro: tracce generate dall’IA ora più lunghe e su più piattaforme

Lyria 3 Pro amplia la generazione musicale con tracce fino a 3 minuti e maggiore controllo creativo, mentre il modello arriva su più servizi Google.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   26/03/2026
Google Lyria 3

Google amplia la propria offerta nella generazione di musica con l'introduzione di Lyria 3 Pro, evoluzione del modello già presentato nelle scorse settimane. La nuova versione punta a migliorare il controllo creativo e ad aumentare la durata delle composizioni generate automaticamente.

L'obiettivo è rendere più accessibile la creazione musicale basata su IA, integrando il modello in diversi prodotti e strumenti destinati a sviluppatori, aziende e creator.

I nuovi limiti di Lyria 3 Pro

Lyria 3 Pro consente ora di generare brani fino a tre minuti, introducendo una maggiore consapevolezza della struttura musicale. È possibile specificare elementi come introduzione, strofe, ritornelli e bridge, ottenendo composizioni più articolate rispetto alle versioni precedenti. Questo approccio permette di sperimentare con stili diversi e costruire tracce con transizioni più complesse.

Sul piano operativo, il modello viene reso disponibile in più ambienti. In Vertex AI è offerto in anteprima pubblica per le aziende che necessitano di produzione audio su larga scala, ad esempio per videogiochi o piattaforme multimediali. In Google AI Studio e tramite API, gli sviluppatori possono integrare la generazione musicale in strumenti creativi di nuova generazione.

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L'integrazione riguarda anche applicazioni destinate al grande pubblico. In Google Vids è possibile aggiungere colonne sonore personalizzate a progetti video, mentre nell'app Gemini le funzionalità avanzate sono accessibili agli abbonati a pagamento. In questo contesto, la maggiore durata delle tracce offre più spazio per produzioni come vlog, podcast o contenuti educativi.

Tra le novità figura anche ProducerAI, uno strumento collaborativo pensato per musicisti e produttori. Il sistema introduce un approccio iterativo alla composizione, supportando la creazione e la revisione di brani completi con l'ausilio dell'IA.

Lo sviluppo di Lyria 3 Pro è avvenuto in collaborazione con professionisti del settore musicale, anche attraverso iniziative come il Music AI Sandbox. Tra i contributi citati figurano quelli del produttore Yung Spielburg e del DJ François K, che hanno utilizzato il modello nei rispettivi processi creativi.

Resta centrale il tema della gestione dei diritti e dell'uso responsabile. I modelli sarebbero stati addestrati su contenuti utilizzabili secondo gli accordi esistenti e pare non possano replicare direttamente lo stile di artisti specifici. Inoltre, i contenuti generati dovrebbero includere il watermark digitale SynthID, pensato per identificare l'origine artificiale dei brani.

La distribuzione di Lyria 3 Pro è già avviata su scala globale e coinvolge sia utenti professionali sia creator individuali. Voi che cosa ne pensate? Vi potrebbe tornare utile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

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