Il Mercante di Resident Evil 4 Remake ha accumulato un debito gargantuesco per colpa dei giocatori

Ora che il remake ha spento la sua terza candelina, Capcom ha rivelato su X che il Mercante, in realtà, avrebbe accumulato un "debito" enorme nel commerciare con i giocatori. Secondo i dati condivisi, avrebbe incassato soltanto 39.914 miliardi di pesetas, a fronte dei 43.251 miliardi elargiti ai giocatori in cambio di merce varia. In pratica, sarebbe andato in negativo di oltre 3.337 miliardi di pesetas .

Come nell'originale, anche nel rifacimento di Resident Evil 4 torna il Mercante , figura enigmatica e dall'identità sconosciuta che assiste Leon S. Kennedy vendendogli armi, munizioni e potenziamenti . Non lo fa certo per altruismo: è lì per fare affari. O almeno, così dovrebbe essere.

Ci ha davvero rimesso?

Il post è chiaramente ironico e volutamente esagerato. E, guardando la situazione con un minimo di razionalità, sì: tecnicamente il Mercante risulta in debito. Ma è altrettanto vero che è tornato a casa (presumibilmente: nessuno sa che fine faccia dopo gli eventi di Resident Evil 4) con un bottino colossale composto da pietre preziose, gioielli, collane e corone che Leon gli ha venduto durante l'avventura. A conti fatti, è molto più probabile che non solo non ci abbia rimesso, ma che abbia addirittura straguadagnato.

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Nel frattempo, nonostante Resident Evil Requiem sia uscito da meno di un mese, si stanno intensificando le voci sul remake di Resident Evil Code: Veronica e quando potrebbe essere annunciato ufficialmente da Capcom.