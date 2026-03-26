Il Mercante di Resident Evil 4 Remake ha accumulato un debito gargantuesco per colpa dei giocatori

Come nell'originale, anche nel rifacimento di Resident Evil 4 torna il Mercante, figura enigmatica e dall'identità sconosciuta che assiste Leon S. Kennedy vendendogli armi, munizioni e potenziamenti. Non lo fa certo per altruismo: è lì per fare affari. O almeno, così dovrebbe essere.
Ora che il remake ha spento la sua terza candelina, Capcom ha rivelato su X che il Mercante, in realtà, avrebbe accumulato un "debito" enorme nel commerciare con i giocatori. Secondo i dati condivisi, avrebbe incassato soltanto 39.914 miliardi di pesetas, a fronte dei 43.251 miliardi elargiti ai giocatori in cambio di merce varia. In pratica, sarebbe andato in negativo di oltre 3.337 miliardi di pesetas.
Ci ha davvero rimesso?
Il post è chiaramente ironico e volutamente esagerato. E, guardando la situazione con un minimo di razionalità, sì: tecnicamente il Mercante risulta in debito. Ma è altrettanto vero che è tornato a casa (presumibilmente: nessuno sa che fine faccia dopo gli eventi di Resident Evil 4) con un bottino colossale composto da pietre preziose, gioielli, collane e corone che Leon gli ha venduto durante l'avventura. A conti fatti, è molto più probabile che non solo non ci abbia rimesso, ma che abbia addirittura straguadagnato.
Nel frattempo, nonostante Resident Evil Requiem sia uscito da meno di un mese, si stanno intensificando le voci sul remake di Resident Evil Code: Veronica e quando potrebbe essere annunciato ufficialmente da Capcom.