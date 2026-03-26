Apple iPad Pro da 11" con chip M5 costa 130 € in meno ed è al minimo storico su Amazon

Se cerchi un iPad ancora più performante, la versione Pro da 11", 1 TB e chip M5 è disponibile su Amazon a 1.849 € invece di 1.979 €, permettendoti di risparmiare circa 130 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ancora più veloce e affidabile

Si tratta del nuovo iPad di Apple, con design ultrasottile e display Ultra Retina XDR. Questo prodotto è in grado di offrire un'esperienza ancora più potente e versatile, grazie al chip M5 dotato di una GPU di nuova generazione con Neural Accelerator in ogni core e di un Neural Engine a 16 core. Ciò significa poter usufruire di prestazioni IA fino a 3,5 volte superiori rispetto al modello M4 e una grafica fino a 5,6 volte più veloce rispetto all'iPad Pro M1.

Questo iPad è progettato per le applicazioni basate sull'IA: la CPU 10-core con quattro performance core e sei efficiency core è ideale per professionisti creativi e utenti business. Il prezzo è ancora molto alto, purtroppo: se hai esigenze di budget specifiche, potresti dover attendere ulteriormente. Nel complesso, però, si tratta di un prodotto ancora più performante e affidabile.