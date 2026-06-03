0

HONOR Pad 10 è in sconto su AliExpress: batteria da ben 10.100mAh e Snapdragon 7 Gen 3

Il tablet HONOR Pad 10 è su AliExpress a prezzo scontato, ma con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente e spendere molto meno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/06/2026
Honor Pad 10

Se cerchi un nuovo tablet ma non vuoi spendere troppo, l'HONOR Pad 10 è su AliExpress a 204,76 €. Assicurati di utilizzare i codici SSIT20, MULTI20 o ITSS20 per risparmiare altri 20 €. Non è tutto, perché con i PayPal Discount potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un dispositivo versatile

Questo tablet è dotato di display da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione di 2,5K per offrirti immagini convincenti e realistiche, grazie alla gamma cromatica DCI-P3 e alla tecnologia HDR. Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con processo a 4 nm per una maggiore efficienza.

Honor Pad 10
Honor Pad 10

La batteria è piuttosto impressionante, con una capacità di 10.100 mAh per essere produttivo senza alcuna interruzione. Il tablet offre anche diverse funzionalità intelligenti, come la modalità Multi-Window, l'app Extender, la Dynamic Homepage e HONOR Connect per un'esperienza ancora più versatile.

Se volete scoprire altre offerte interessanti, potete trovarle anche sui nostri canali Telegram.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
HONOR Pad 10 è in sconto su AliExpress: batteria da ben 10.100mAh e Snapdragon 7 Gen 3