HONOR Pad 10 è in sconto su AliExpress: batteria da ben 10.100mAh e Snapdragon 7 Gen 3

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Un dispositivo versatile
Questo tablet è dotato di display da 12,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione di 2,5K per offrirti immagini convincenti e realistiche, grazie alla gamma cromatica DCI-P3 e alla tecnologia HDR. Il dispositivo è inoltre alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con processo a 4 nm per una maggiore efficienza.
La batteria è piuttosto impressionante, con una capacità di 10.100 mAh per essere produttivo senza alcuna interruzione. Il tablet offre anche diverse funzionalità intelligenti, come la modalità Multi-Window, l'app Extender, la Dynamic Homepage e HONOR Connect per un'esperienza ancora più versatile.
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