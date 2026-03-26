Nutmeg!, la recensione del manageriale calcistico con tanto di Televideo e Snake

Per anni Football Manager ci ha abituati a riproduzioni del gioco del calcio astratte e vincolate da un costante flusso di dati. Il gioco sviluppato da Sumo Digital fa qualcosa di molto simile, ma si propone come un'alternativa che introduce un parametro ulteriore con cui determinare l'andamento della partita, ovvero la presenza di un mazzo di carte . Il tutto mentre catapulta l'utente in un contesto estremamente nostalgico e vintage, fatto di Televideo su televisori preistorici.

Pur essendo un gioco di calcio, in Nutmeg! non si vede mai un pallone, né un gruppo di calciatori che punta verso la porta. Non ci sono modelli poligonali della propria rosa da cui pur dipendono i risultati ogni domenica e lo stadio, entro i cui confini avviene la magia dello sport, non è altro che un modellino che fa bella mostra di sé in un angolo dell'ufficio.

Nutmeg!, non a caso, sussurra all'orecchio di chi è cresciuto con il calcio degli Anni '80 e '90 , dove chi non era in grado di permettersi un abbonamento alla tv satellitare, (Tele+ per i meno giovani), non poteva che avere una fruizione frammentata, indiretta, fortemente mediata di ciò che accadeva dentro gli stadi di tutt'Italia.

Approcciandomi a Nutmeg! A Nostalgic Deckbuilding Football Manager sono riaffiorati i lontani ricordi di quei giorni in cui le partite di calcio le immaginavo ascoltando le voci roche dei cronisti della radio. Di quei tempi in cui a Quelli che il Calcio, indimenticata trasmissione della Rai, lo sport era una parte del tutto e le azioni degli atleti sul campo non erano altro che una rapida e breve descrizione in differita. Di quell'epoca finita da tempo, in cui si aspettava la domenica sera per gustarsi le azioni salienti dell'intera giornata di campionato, commentate con freddo distacco, grazie a 90° Minuto.

Il calcio come una partita a carte

In Nutmeg! vestirete i panni del manager di una squadra di calcio. Il gioco prova ad aggirare problemi di licenze utilizzando nomi di squadre e calciatori a volte veri (quando può), altre volte inventati o che ricordano in qualche modo quelli reali, ripercorrendo la storia dei campionati di categoria inglesi nel corso degli anni. Si parte dalla Divisione 4, con una rosa di scappati di casa, con l'obiettivo finale che non è per forza quello di trionfare nella Divisione 1, che rappresenta invece la massima serie.



Nel corso delle venti stagioni simulate (una progressione che dagli Anni '80 vi traghetterà lentamente alla soglia del Duemila) potrete ovviamente tentare il colpaccio, ma nessuno avrà nulla da ridire sulla vostra carriera se vi limiterete a rispettare gli obiettivi imposti dalla dirigenza della squadra, o delle squadre, con cui vi legherete. Man mano che migliorerete la rosa, e genererete un giro di affari sempre maggiore, vi sarà successivamente chiesto di ottenere risultati consoni agli investimenti compiuti, con una conseguente crescita costante sull'andamento in campionato.

Ma procediamo con ordine, perché la scrivania che funge da menù principale di Nutmeg! cela numerosi strumenti di cui dovrete prendere immediatamente dimestichezza se non volete ritrovarvi con una squadra disfunzionale, con il morale a terra e piena di infortunati.



La bacheca principale di Nutmeg!, la schermata su cui passerete più tempo

Una volta scelta la vostra prima squadra tra quelle in cerca di un nuovo manager della Divisione 4, vi ritroverete a fissare una pratica bacheca in cui potete visionare la classifica, la lista di partite del mese in corso e, soprattutto, gli undici titolari che scenderanno in campo. Come detto, si tratta di giocatori dai nomi inventati, disposti in campo secondo il modulo prescelto e selezionati in modo del tutto automatico dal software stesso in base al ruolo e al livello di abilità.

Sempre tramite questo menù, potrete accedere al cuore pulsante di Nutmeg!, ovvero le partite vere e proprie. Queste verranno affrontate in due modalità ben specifiche. La prima prevede una simulazione totale. A partire dalle statistiche dei giocatori delle rose delle due compagini che si affronteranno, come unico parametro di riferimento verrà fornita la percentuale di possibilità di vittoria, pareggio o sconfitta, cifre che possono lievemente modificarsi, in positivo o negativo, in base al modulo scelto e all'atteggiamento della squadra imposto, tra bilanciato, arretrato e spinto. Maggiore è la differenza di forza tra le squadre, più facilmente si andrà incontro ad una vittoria schiacciante o ad una rovinosa sconfitta. C'è naturalmente il fattore fortuna da considerare. Non c'è mai la certezza matematica di un risultato certo, soprattutto quando le percentuali tendono a combaciare tra loro, ma difficilmente, da ultimi in classifica, potrete sperare in un miracoloso ribaltamento del pronostico quando dovrete vedervela con la capolista.



Ci metterete più tempo del dovuto a capire come scegliere gli undici titolari. Non tutti i menù di Nutmeg! sono intuitivi

Alternativamente alla pura simulazione, invece, avrete modo di influire in prima persona sull'andamento della gara. Nella modalità classica potrete virtualmente scendere in campo solo per una partita al mese, ma volendolo all'inizio della carriera potrete scegliere di giocare ogni incontro, con un ovvio impatto sulla longevità del gioco. Come anticipato in precedenza, non aspettatevi qualcosa che si avvicini in alcun modo a EA Sports FC. L'intera partita, difatti, è gestita tramite pedine, percentuali di successo e, come facilmente ipotizzabile, dal deck che a mano a mano che progredirete nella carriera si arricchirà di nuove carte.

Da spiegare a parole, questa fase di gameplay potrebbe apparire estremamente complicata, ma già dopo un paio di incontri entrerete perfettamente in sintonia con un sistema che, come la produzione più in generale, è sì profondo, ma non in modo eccessivo. Ogni azione si traduce in una sequela di segnalini che, sempre tramite percentuali di successo e insuccesso, anticipano la mossa successiva. Il portiere, palla in mano, potrà effettuare un lancio lungo con un buon tasso di riuscita, esibirsi in un passaggio corto facile da controllare, cercare un compagno in profondità con tutti i rischi del caso. Il difensore potrà correre sulla fascia, tentare un uno contro uno, optare per un traversone. L'attaccante tenterà una sponda, un dribbling, un tiro da lontano. Funziona allo stesso modo in fase difensiva, dove si può sperare nella buona riuscita di un contrasto, di una spazzata, dell'attivazione tempestiva di una trappola del fuorigioco, di una parata, quando l'azione tirerà in ballo l'estremo difensore. Le opzioni sono sempre tre e, se ve lo state chiedendo, assolutamente no: non potrete decidere quale delle tre utilizzare. Sarà sempre il gioco a gestire il tutto.



Una normale partita in Nutmeg! passata a disperarsi per percentuali a favore sempre troppo basse

La riuscita o meno dei tre potenziali gesti atletici, tuttavia, non dipende unicamente dall'abilità dell'atleta tirato in ballo e dai calcoli statistici del software. Usando le carte in vostro possesso, potrete infatti cambiare le percentuali di successo a vostro vantaggio. Alcune, inoltre, hanno anche dei potenziali effetti secondari, non sempre solo positivi. Una di queste, per esempio, aumenta la possibilità di effettuare un contropiede, al costo di un'alta probabilità che il tutto si traduca in realtà in un cartellino giallo per il difensore. Un'altra garantisce il gol sicuro, quando si è davanti al portiere, ma il centravanti consumerà una buona percentuale di stamina, con un grosso impatto sulle sue statistiche per il resto della partita.

Da questo punto di vista, Nutmeg! complica man mano la situazione: all'inizio introduce carte molto basilari e chiede al giocatore di scegliere quando utilizzarle per avvantaggiarsi nei momenti topici della partita, e solo dopo chiede ragionamenti più complessi, dove invece bisogna anche prevedere ulteriori ripercussioni sulle scelte compiute. Le statistiche delle rose in campo influenzano enormemente le percentuali di successo e insuccesso di ogni azione, ma con strategia e intelligenza, giocare in prima persona le partite è il modo migliore per ribaltare un pronostico dato per certo.



Prima di ogni partita potrete integrare al deck nuove carte, potendo anche fondere quelle della stessa tipologia, per ottenerne di più forti

Ogni incontro si consuma in una manciata di minuti e di turni, il che rappresenta sia un grande pregio di Nutmeg!, sia anche uno dei suoi aspetti più controversi. La scarsa durata di ogni partita rende difficile staccarsi dal gioco, soprattutto quando si è quasi al termine della stagione e si vuole scoprire il destino della propria squadra. Allo stesso tempo, spesso è difficile capire quante azioni siano ancora concesse prima del duplice fischio dell'arbitro. Ogni ribaltamento di campo, difatti, consuma un quantitativo di tempo casuale, con il risultato che alcune partite saranno decise da pochissimi turni, mentre altre si prolungheranno più del previsto. In un gioco in cui tutto è rigidamente vincolato alle statistiche, quest'incertezza di fondo sulla durata di ogni partita infastidirà certamente alcuni utenti.