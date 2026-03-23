Capcom utilizzerà l'IA per sviluppare giochi ma senza implementare contenuti creati con questa

L'intenzione di Capcom è di utilizzare l'IA per aiutare nello sviluppo, per quanto riguarda l' automazione di passaggi che non richiedono elementi creativi e che possono dunque giovare di un supporto del genere.

La questione è stata sollevata durante una conferenza con gli investitori , con questi ultimi che hanno chiesto delucidazioni al publisher sull'intenzione di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale nel futuro, ricevendo risposta positiva ma solo su alcune implementazioni di questa.

Probabilmente anche in seguito alla discussa presentazione del DLSS 5 con Resident Evil Requiem, Capcom ha confermato di avere intenzione di utilizzare l'IA come supporto per lo sviluppo di giochi, ma riferendo anche che non ci saranno asset costruiti con l'IA all'interno di questi.

Sì all'IA ma con alcuni limiti

"La nostra azienda non intende integrare asset generati dall'intelligenza artificiale nei contenuti dei nostri videogiochi", ha riferito Capcom, "D'altra parte, in futuro, intendiamo utilizzare attivamente questa tecnologia per migliorare l'efficienza e la produttività dello sviluppo dei giochi".

L'implementazione dovrà dunque essere legata a quegli aspetti lavorativi che non sono strettamente legati alla creazione di contenuti ma che possono rendere più veloce ed efficiente il lavoro degli sviluppatori.

"Per questo motivo stiamo attualmente sperimentando diversi metodi di utilizzo in tutti i nostri reparti, compresi quelli di grafica, audio e programmazione", ha inoltre riferito Capcom, confermando dunque di stare attualmente ricercando l'utilizzo migliore dell'IA nel proprio processo lavorativo.

La questione dell'implementazione dell'IA nello sviluppo è un argomento particolarmente caldo, al momento, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa. Proprio Capcom è finita in mezzo a una delle recenti discussioni al riguardo in quanto Resident Evil Requiem è stato usato come soggetto per presentare gli effetti del DLSS 5 che sfrutta ampiamente l'IA per modificare sensibilmente l'aspetto dei giochi.

Pare che gli sviluppatori di Capcom non fossero al corrente della questione, ma la compagnia risulta comunque tra i sostenitori ufficiali della nuova tecnologia NVIDIA, pur confermando di non voler sfruttare l'IA generativa per i contenuti dei giochi.