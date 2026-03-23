Il nuovo trailer di The Expanse: Osiris Reborn mostra il "prima" e "dopo"

Owlcat Games ha pubblicato un nuovo trailer di The Expanse: Osiris Reborn che mostra il "prima" e "dopo" di un feroce attacco portato a una stazione spaziale, soffermandosi inizialmente sulla tranquillità delle attività quotidiane dell'equipaggio e poi sul poco che rimane di tutto questo.

Intitolato "Something is coming...", ovverosia "qualcosa sta arrivando", il video offre uno sguardo sulle atrocità dei conflitti e delle azioni terroristiche che spesso trovano posto nelle storie di The Expanse, nonché sulle loro drammatiche conseguenze.

Naturalmente il nome del trailer potrebbe indicare anche che ci sono novità in arrivo per The Expanse: Osiris Reborn visto che, come sappiamo, il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Se le cose stanno così, allora probabilmente a questo breve video ne seguirà uno più corposo con nuovi dettagli sul tie-in sviluppato da Owlcat Games, a cui tutti gli appassionati di The Expanse guardano con grande interesse.