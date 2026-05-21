The Expanse: Osiris Reborn cambia la voce del protagonista: ai fan non piace quello attuale

La decisione è stata motivata apertamente dal team attraverso un post sul blog ufficiale dello studio: "Sebbene il doppiatore del protagonista maschile e di J abbia fatto un buon lavoro, le interpretazioni sono risultate meno espressive di quanto desiderassimo . Per questo motivo, cambieremo le voci del protagonista maschile e di J".

Owlcat Games ha annunciato un grosso cambiamento per il doppiaggio di The Expanse: Osiris Reborn . Lo studio di sviluppo ha infatti confermato la decisione di effettuare un recasting per i ruoli del protagonista maschile e di suo fratello gemello , intervenendo in risposta ai feedback non del tutto positivi emersi durante una recente fase beta del gioco.

Alla ricerca di una nuova voce

Tramite un comunicato stampa, Owlcat Games ha precisato che la ricerca di un nuovo attore è già in corso. Al momento non è chiaro quale impatto avrà questo processo sulla tabella di marcia della produzione, ma la finestra di lancio fissata al 2027 offre ampi margini di manovra.

La sostituzione del doppiaggio, peraltro, non è l'unico intervento in programma: sfruttando i dati raccolti dalla beta, gli sviluppatori stanno lavorando anche su aspetti legati al gameplay, al tono della narrazione e ad alcuni elementi di quality of life. L'obiettivo è quello di rendere The Expanse: Osiris Reborn un gioco di ruolo fantascientifico migliore, capace di competere con titoli come i Mass Effect ed Exodus.

La decisione di Owlcat Games, pur non essendo una prassi nell'industria videoludica, ha diversi precedenti storici. Il caso più noto riguarda Destiny: Bungie scelse inizialmente Peter Dinklage per dare la voce allo Spettro, ma a circa un anno dall'uscita del gioco, a causa delle critiche dei fan che ritenevano l'interpretazione poco sentita, l'attore fu sostituito in corsa da Nolan North.

Esistono anche esempi di recasting avvenuti prima della pubblicazione. Come rivelato da Steve Downes, voce storica di Master Chief, per Halo 4 furono inizialmente ingaggiati due nuovi attori per interpretare il protagonista e Cortana; tuttavia, i test interni diedero risultati così modesti che 343 Industries decise di richiamare il cast originale. Una dinamica simile si verificò anche durante lo sviluppo di Hitman: Absolution, quando IO Interactive sostituì l'attore dell'Agente 47, David Bateson, con William Mapother, per poi fare un passo indietro all'ultimo momento a seguito delle proteste della community.