Il DLC di EA Sports F1 25 è in arrivo: approfittane acquistando il volante Thrustmaster Ferrari F1

Su Amazon è disponibile il volante Thrustmaster Ferrari F1 a 174 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €, permettendoti di risparmiare il 13%. Specifichiamo per correttezza che non si tratta del prezzo più basso di sempre e che il prezzo mediano degli ultimi 90 giorni è stato di 190,59 €, secondo Keepa. Se sei interessato, puoi acquistarlo attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.

Materiali di qualità ed esperienza immersiva

Come ti abbiamo anticipato, si tratta della replica autentica del volante Ferrari F1, con materiali di alta qualità e dettagli realistici per offrirti un'esperienza di guida ancora più immersiva. Questo prodotto è compatibile con PC e console PlayStation e Xbox, oltre ad essere compatibile con le basi Thrustmaster T300, TX, T-GT II, T818, T598, TS-PC e TS-XW. Il pannello frontale è in metallo rinforzato con impugnature in gomma, garantendo una presa perfetta e comfort ottimale.

Sono inoltre presenti 25 pulsanti di azione, interruttori rotanti e manopole professionali per regolare ogni singolo parametro in tempo reale. Con l'arrivo dell'espansione 2026 Season Pack di F1 25, è l'occasione perfetta per acquistarlo. Questo DLC introdurrà team, piloti e regolamenti aggiornati, insieme ad altri contenuti inediti.