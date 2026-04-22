La beta di The Expanse: Osiris Reborn è stata presentata in video

The Expanse: Osiris Reborn ha sfruttato l'IA generativa nello sviluppo, ma non ve ne sarà traccia al lancio

È appena cominciata la closed beta di The Expanse: Osiris Reborn , e gli sviluppatori del gioco hanno pensato bene di pubblicare un video diario per illustrare i contenuti e le meccaniche di questa fase di test.

L'abbiamo provata

Abbiamo provato la beta di The Expanse: Osiris Reborn, che ci ha ricordato molto l'esperienza della serie Mass Effect, pur al netto di qualche criticità che speriamo venga sistemata da qui al lancio della versione completa del gioco.

Durante la closed beta saranno disponibili cinque categorie di armi, pensate per diverse distanze e situazioni: sarà possibile equipaggiare un'arma principale e una secondaria, senza però che vi sia una gerarchia rigida fra le due. A queste si affiancano i gadget, veri e propri strumenti tattici capaci di ribaltare l'andamento di uno scontro.

Ad ogni modo, non combatteremo da soli: durante la missione sarà presente anche J, il fratello del protagonista, che potrà essere comandato per sfruttare abilità specifiche o interagire con l'ambiente in maniera strategica.