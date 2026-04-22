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The Expanse: Osiris Reborn si mostra in un lungo video gameplay tratto dalla beta

IGN ha pubblicato 35 minuti di gameplay dalla closed beta di The Expanse: Osiris Reborn, offrendo un primo sguardo approfondito al nuovo GDR sci‑fi di Owlcat Games, ora accessibile ai giocatori che hanno acquistato l'accesso anticipato.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/04/2026
Personaggi di The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
The Expanse: Osiris Reborn
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Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un video di circa 35 minuti di gameplay tratto dalla closed beta di The Expanse: Osiris Reborn, iniziata oggi.

L'accesso a questa versione di prova è al momento riservato a chi ha acquistato il gioco tramite il sito ufficiale di Owlcat Games. La beta permette di testare in prima persona diversi aspetti del titolo, tra cui esplorazione, combattimenti, dialoghi e il sistema di scelte con conseguenze sulla narrazione.

Un GDR promettente

Più nello specifico, la beta offre una missione completa ambientata sulla stazione Pinkwater‑4, collocata narrativamente subito dopo l'incidente di Eros. I giocatori possono provare quattro preset di personaggio (nel gioco finale sarà presente un editor completo per personalizzare il proprio avatar) e varie armi, interagire con personaggi e molto altro ancora.

Nella giornata odierna abbiamo pubblicato sulle nostre pagine le nostre impressioni dopo aver provato in anticipo la closed beta di The Expanse: Osiris Reborn. Il titolo di Owlcat Games, pur mostrando alcune incertezze tecniche, ha dimostrato di poggiare su una struttura solida ispirata ai GDR di BioWare, capace di strizzare l'occhio sia ai fan di The Expanse sia a quelli di Mass Effect, ormai a digiuno da molti anni.

The Expanse: Osiris Reborn ha sfruttato l'IA generativa nello sviluppo, ma non ve ne sarà traccia al lancio The Expanse: Osiris Reborn ha sfruttato l'IA generativa nello sviluppo, ma non ve ne sarà traccia al lancio

Il gioco è attualmente in sviluppo e la closed beta fornirà agli sviluppatori feedback preziosi per rifinire l'esperienza. Il lancio è previsto nel corso della primavera 2027 su PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam) e Game Pass.

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