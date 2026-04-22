Il PlayStation Store lancia le offerte "Grandi giochi, grandi affari" per PS4 e PS5, c'è anche Marathon

Il PlayStation Store di Sony oggi ha dato il via alle nuove promozioni "Grandi giochi, grandi affari" , che come da tradizione propongono migliaia di offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. C'è l'imbarazzo della scelta, con promozioni per ogni gusto e tasca, vediamo alcune di quelle in evidenza.

Anche i remake di Metal Gear e Resident Evil sono in saldo

Sul fronte action-stealth troviamo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora a 47,99 euro grazie a una riduzione del 40%. Restando in tema di remake, Resident Evil 4 Gold Edition (che include il DLC di Ada Wong e vari contenuti extra) è in offerta a 19,99 euro con uno sconto del 60%. A soli 14,99 euro è invece possibile acquistare la Raccoon City Edition, che permette di portarsi a casa in un colpo solo i remake di Resident Evil 2 e 3.

Questa è solo una piccola selezione: il catalogo completo delle offerte è disponibile sul PlayStation Store a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 7 maggio, lasciandovi un paio di settimane per valutare se c'è qualche sconto che merita di finire nella vostra libreria.