Il PlayStation Store lancia le offerte "Grandi giochi, grandi affari" per PS4 e PS5, c'è anche Marathon

Il PlayStation Store di Sony oggi ha dato il via alle nuove promozioni "Grandi giochi, grandi affari", che come da tradizione propongono migliaia di offerte su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. C'è l'imbarazzo della scelta, con promozioni per ogni gusto e tasca, vediamo alcune di quelle in evidenza.
Tra le promozioni attive segnaliamo Marathon, per la prima volta in saldo sul PlayStation sin dall'uscita. Al momento la Standard Edition viene proposta a 31,99 euro, mentre la Deluxe Edition a 47,99 euro, entrambe con uno sconto del 20%. Proseguiamo con Stellar Blade: Complete Edition a 59,99 euro, in questo caso con una riduzione del 40%.
Anche i remake di Metal Gear e Resident Evil sono in saldo
Sul fronte action-stealth troviamo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ora a 47,99 euro grazie a una riduzione del 40%. Restando in tema di remake, Resident Evil 4 Gold Edition (che include il DLC di Ada Wong e vari contenuti extra) è in offerta a 19,99 euro con uno sconto del 60%. A soli 14,99 euro è invece possibile acquistare la Raccoon City Edition, che permette di portarsi a casa in un colpo solo i remake di Resident Evil 2 e 3.
Questa è solo una piccola selezione: il catalogo completo delle offerte è disponibile sul PlayStation Store a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 7 maggio, lasciandovi un paio di settimane per valutare se c'è qualche sconto che merita di finire nella vostra libreria.