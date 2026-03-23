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Immergiti nei tuoi videogiochi preferiti con le cuffie Corsair HS80 Max in promo su Amazon: le puoi acquistare al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie Corsair HS80 Max al loro minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/03/2026
Cuffie Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie Corsair HS80 Max: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo totale e finale d'acquisto di 129,99€ (minimo storico). Acquistale direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Grazie alla tecnologia wireless a 2,4 GHz a bassa latenza, offrono una connessione stabile e reattiva con una portata fino a 15 metri, ideale per sessioni di gioco senza interruzioni. La qualità audio raggiunge i 24 bit/96 kHz, garantendo un suono ad alta fedeltà.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Oltre al wireless dedicato, è disponibile anche la connettività Bluetooth, che permette di collegare facilmente dispositivi mobili e altri accessori, ampliando le possibilità di utilizzo. La compatibilità multipiattaforma le rende perfette per PC, Mac, PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre che per smartphone e tablet.

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Uno dei punti di forza è la batteria: fino a 65 ore di autonomia con connessione wireless a 2,4 GHz e addirittura 130 ore tramite Bluetooth, con RGB disattivato. Anche con illuminazione attiva, le prestazioni restano solide. Il comfort è garantito da padiglioni in memory foam con tessuto traspirante e da un archetto flessibile, mentre la struttura in alluminio leggero assicura resistenza e durata nel tempo.

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