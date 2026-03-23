Il gameplay di Replaced è stato mostrato con un video di 15 minuti

Il filmato include quindici minuti di sequenze in-game che tuttavia si soffermano unicamente sulla fase esplorativa e sui dialoghi, esclusivamente testuali, fra REACH e i vari personaggi presenti all'interno degli scenari.

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Replaced , l'atteso action adventure sviluppato da Sad Cat Studios e in arrivo il prossimo 14 aprile su PC e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Un viaggio esistenziale

Annunciato originariamente nel 2021, Replaced ci mette al comando di un'intelligenza artificiale intrappolata nel corpo di un uomo, sullo sfondo di una versione alternativa degli anni '80 che è stata devastata da una catastrofe nucleare.

Questa premessa apre le porte a un racconto dal forte taglio introspettivo, in cui il viaggio fisico si intreccia con una ricerca esistenziale più profonda. Chi o cosa è davvero R.E.A.C.H.? E quale ruolo è destinato a ricoprire in un mondo ormai sull'orlo del collasso? Sono interrogativi che accompagnano il giocatore lungo un percorso carico di tensione e mistero.