0

Il controller cablato PowerA compatibile con Switch 2 licenza ufficiale Nintendo in offerta (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller PowerA compatibile con Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/03/2026
Controller Switch 2

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del controller PowerA compatibile con Switch 2 e licenza ufficiale Nintendo: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo finale d'acquisto di 26,99€, solo 2€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Tra le caratteristiche principali spiccano i moduli a effetto Hall, che utilizzano sensori magnetici senza contatto per garantire una maggiore fluidità nei movimenti delle levette, migliorando precisione e durata nel tempo. Inoltre integra due pulsanti avanzati completamente mappabili.

Ulteriori dettagli sul controller

Il pulsante C permette invece di attivare rapidamente le funzioni GameChat, rendendo la comunicazione più immediata. Grande attenzione è dedicata anche all'audio: grazie ai controlli integrati, è possibile regolare il volume delle cuffie, silenziare il microfono e scegliere tra diverse modalità di equalizzazione, tra cui Standard, Bass Boost e Immersiva, per un'esperienza sonora personalizzata.

619Ssruidql Ac Sl1500

Il controller è cablato e dotato di un cavo USB-C removibile da 3 metri, ideale per lunghe sessioni di gioco senza preoccuparsi della batteria. Il design ergonomico e i materiali di qualità assicurano comfort anche dopo molte ore, mentre dettagli come gli anelli antifrizione e il jack audio da 3,5 mm completano un dispositivo completo e versatile.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller cablato PowerA compatibile con Switch 2 licenza ufficiale Nintendo in offerta (quasi) al minimo storico