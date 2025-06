Il trailer di annuncio di The Expanse: Osiris Reborn è adrenalina che scorre nello spazio

In occasione del Future Games Show: Summer Showcase 2025 è stato annunciato The Expanse: Osiris Reborn per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione sviluppato da Owlcat Games (Warhammer 40.000: Rogue Trader) utilizzando Unreal Engine 5, non ha ancora una data d'uscita, ma ne sono state mostrate delle sequenze in computer grafica e delle altre tratte direttamente dal gioco in un trailer esplosivo.