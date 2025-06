PS5 Slim Digital è in sconto su Amazon per i Days of Play di giugno

Le console non costano poco ma per fortuna se non si è molto interessati ai giochi in formato fisico è possibile risparmiare un po' optando per i modelli digitali, come ad esempio PS5 Slim Digital. Il risparmio diventa però serio nel momento nel quale si sfrutta una promozione speciale, come quella proposta da Sony e da Amazon in occasione dei Days of Play. Potete infatti trovare PS5 Slim Digital al -20% rispetto al prezzo consigliato, ovvero a 399€ invece di 499,99€. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre ma è il migliore da mesi ed essendo una promozione ufficiale non sarà possibile trovare la console a un prezzo inferiore a breve termine.