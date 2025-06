Sleep Awake è un horror psichedelico ideato dal creatore di Spec Ops: The Line

Durante il Future Games Show: Summer Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere il trailer di Sleep Awake, una nuova "'esperienza narrativa immersiva in prima persona" che proporrà un'esperienza orrifica con tratti psichedelici che ci intrappola in un regno che è a metà tra il sonno e la morte.

La Terra è oramai morente e solo una città ancora resiste, ma purtroppo tutti sono affetti da una insonnia perpetua che li costringere a vivere in uno stato di crisi: chiunque si addormenta viene fatto scomparire dal Silenzio e quindi si sottopongono a esperimenti estremi per non dormire mai. Ci saranno anche combattimenti e sezioni in furtività.