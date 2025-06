Eriksholm: The Stolen Dream è cinematografico, ma nel modo giusto e ora sappiamo anche la data d'uscita

Il filmato è stato preceduto da una breve intervista agli sviluppatori di River End Games, che hanno raccontato come durante alcune fasi di test del gioco, i giocatori lo abbiano definito un'esperienza cinematografica, ma nel modo giusto, intendendo che comunque il gameplay risulta coinvolgente e il lato narrativo non è soverchiante ma ben dosato.

Il trailer

Il filmato in sé è un mix di sequenze filmate e di momenti di gameplay, di quello che gli sviluppatori hanno definito più un puzzle game action, che uno strategico stealth.

Il genere è comunque quello di Commandos, come potete vedere dalle varie sequenze di gioco.

Leggiamo la trama di Eriksholm: The Stolen Dream: quando il fratello di Hanna, Herman, scompare e la polizia inizia a dargli la caccia, la sua ricerca dà il via a una catena di eventi catastrofici che non solo cambieranno le loro vite, ma anche il destino dell'intera città. Unitevi ai vostri alleati, ingannate nemici implacabili e usate l'astuzia per scoprire la verità dietro la scomparsa di Herman: ci sono in gioco delle forze più grandi di quanto si possa immaginare.