Whispers in the Fog annunciato con un trailer al FGS, è un horror psicologico da uno sviluppatore italiano

Tra i tanti annunci del Summer Game Fest: Summer Showcase c'è stato spazio anche per Whispers in the Fog , un horror psicologico in prima persona realizzato in Unreal Engine 5 dallo sviluppatore italiano Paquale Scionti. Vediamo di seguito il primo trailer mostrato per l'occasione.

Un primo assaggio di Whispers in the Fog dal Future Games Show

Durante l'esplorazione non potremo fare affidamento su una mappa o su delle armi, con solo una torcia che ci sarà utile per muoverci nell'oscurità e raccogliere gli indizi sparsi in giro nella foresta. Il gioco integra enigmi narrativi basati su oggetti, simboli e note sparse nel mondo, incoraggiando l'attenzione ai dettagli. La sopravvivenza dipende dall'osservazione, memoria e coraggio di avanzare

Al momento Whispers in the Fog non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra, con la speranza di non dover attendere a lungo per saperne di più.