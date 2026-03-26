Google TurboQuant, un nuovo algoritmo che potrebbe rivoluzionare la compressione della memoria IA

L'annuncio ha generato anche reazioni ironiche online, con riferimenti alla serie Silicon Valley, dove una startup immaginaria sviluppava una tecnologia di compressione rivoluzionaria. Il parallelo nasce dalla promessa, simile almeno nelle intenzioni, di comprimere dati senza comprometterne la qualità.

Una nuova tecnologia sviluppata da Google Research sta attirando l'attenzione del settore per il suo potenziale impatto sull'efficienza dei sistemi di intelligenza artificiale. Si chiama TurboQuant ed è un algoritmo progettato per ridurre drasticamente l'uso della memoria durante l'esecuzione dei modelli.

Che cos'è Google TurboQuant

TurboQuant si concentra su uno dei principali limiti dei sistemi IA moderni: la memoria di lavoro utilizzata durante l'inferenza. Attraverso tecniche avanzate di quantizzazione vettoriale, il metodo consente di ridurre l'occupazione della cosiddetta KV cache, mantenendo inalterata l'accuratezza dei risultati. In pratica, i modelli possono gestire più informazioni occupando meno spazio.

Secondo i ricercatori, la riduzione della memoria potrebbe arrivare ad almeno sei volte rispetto agli approcci tradizionali. Questo si tradurrebbe in costi operativi più contenuti e in una maggiore accessibilità delle applicazioni basate su IA, soprattutto in ambienti dove le risorse hardware sono limitate.

Il progetto include anche due tecniche complementari, denominate PolarQuant e QJL, che si occupano rispettivamente della quantizzazione e dell'ottimizzazione del modello. I dettagli verranno presentati alla conferenza ICLR 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti per la ricerca nel campo del machine learning.

Le implicazioni teoriche sono rilevanti, ma la tecnologia resta per ora confinata ai laboratori. Non esistono ancora implementazioni diffuse su larga scala, elemento che invita alla cautela nel valutare l'impatto reale nel breve periodo.

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Alcuni osservatori hanno accostato TurboQuant ai progressi ottenuti da DeepSeek, noto per aver migliorato l'efficienza dei modelli riducendo i costi di addestramento. Tuttavia, il confronto presenta limiti evidenti: TurboQuant interviene sulla fase di inferenza, mentre l'addestramento continua a richiedere grandi quantità di memoria.

Il tema dell'efficienza resta centrale nell'evoluzione dell'IA, soprattutto alla luce della crescente domanda di potenza computazionale. Tecnologie come TurboQuant potrebbero contribuire a ridurre la pressione sulle infrastrutture, ma non rappresentano una soluzione completa al problema della scarsità di risorse. Nei prossimi mesi sarà cruciale capire se queste innovazioni riusciranno a uscire dalla fase sperimentale e a trovare applicazione concreta.