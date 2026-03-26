Android 17 Beta 2 è disponibile anche su altri dispositivi non Pixel: ecco su quali smartphone si può provare

Un mese fa è stata distribuita la beta 2 di Android 17 per dispositivi Pixel, con una serie di novità dedicate al multitasking e alcuni miglioramenti alla sicurezza. Ebbene, per la prima volta è disponibile anche su smartphone non Pixel , precisamente su due modelli specifici. Tuttavia, si tratta di una fase ancora preliminare, quindi è fondamentale adottare alcune precauzioni prima di provare la beta. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Su quali smartphone è disponibile la seconda beta

Una build di test è disponibile su OnePlus 15 e OPPO Find X9 Pro. Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di una fase iniziale e potenzialmente rischiosa. Proprio per questo motivo, se siete interessati, vi suggeriamo di farlo su uno smartphone secondario. Prima di tutto, l'installazione comporterà la perdita completa dei propri dati, quindi un backup è come minimo consigliato. Inoltre, potreste ovviamente imbattervi in una serie di instabilità, bug e problematiche come flickering del display o crash.

La beta 2 di Android 17 è disponibile anche su OPPO Find X9 Pro

Insomma, suggeriamo di procedere solo a chi abbia già esperienza o sappia esattamente cosa fare. Inoltre, potrebbero esserci delle incompatibilità: OnePlus 15, ad esempio, non supporta Google Cast, mentre OPPO specifica che le versioni per operatori come Verizon e T-Mobile non sono compatibili con questa build. Ad ogni modo, molto probabilmente queste beta verranno estese anche ad altri modelli, come Motorola. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.