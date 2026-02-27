Disponibile la beta 2 di Android 17 per dispositivi Pixel: novità dedicate al multitasking e altro ancora

La beta 2 di Android 17 è ora disponibile sui dispositivi Pixel, a partire dai Pixel 6 ai modelli successivi. Dopo circa due settimane dall'arrivo della prima beta, sono state introdotte alcune novità dedicate al multitasking, insieme ad altre piccole aggiunte, stavolta più consistenti rispetto a prima. Sono stati migliorati anche alcuni aspetti specifici, come i controlli sulle autorizzazioni e le API di sistema. Vediamo quindi tutti i dettagli in merito.

Le novità

Le bolle fluttuanti non sono più limitate alle app di messaggistica: stavolta si trasformano in una vera e propria modalità di finestra a sé stante. Basterà tenere premuto sull'icona nel launcher e potrete trasformare un'app in una bolla fluttuante. Vi mostriamo un video qui sotto, per aiutarvi a capire meglio.

Le bolle

Inoltre, i dispositivi più grandi accolgono una barra integrata nella taskbar. Con quest'ultima potrete organizzare più facilmente le bolle, rendendo il multitasking ancora più funzionale e intuitivo. A tal proposito, la barra di ricerca Google era stata rivista con la Beta 1. Più precisamente aveva adottato un design uniforme e trasparente, ma stavolta è tornata al suo aspetto originale, quindi con le due sezioni divise e uno sfondo colorato.

La barra

Piccole modifiche riguardano poi gli indicatori di posizione, microfono e fotocamera, stavolta caratterizzati da uno sfondo circolare più piccolo rispetto a prima. Anche l'aspetto gaming è stato rivisto, più precisamente la gestione del puntatore. Stavolta il sistema interpreta in modo automatico i movimenti del touchpad, come se fosse un mouse. Questo elimina le differenze che in passato complicavano lo sviluppo dei giochi in prima persona, dove il puntatore viene catturato per controllare liberamente la telecamera: non conta più la posizione del dito sul touchpad, ma solo lo spostamento effettuato, proprio come avviene con un mouse tradizionale. Il risultato è un'esperienza più uniforme, naturale e coerente, sia per gli sviluppatori che per i giocatori.